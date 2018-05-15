Вход на выставку «Иннопром-2018» сделали платным

«Выставка промышленная и коммерческая, поэтому профессиональный покупатель в приоритете. Чтобы снизить концентрацию праздных посетителей выставки, в первые два дня мы вводим плату 300 рублей и призываем загрузить свои данные на сайте, чтобы не задерживаться на регистрации. Зато в третий и четвертый день выставки вход бесплатный для тех, кто не поленился и зарегистрировался онлайн. Так что мы по-прежнему демократичны и в то же время пытаемся сделать пребывание профессиональных посетителей максимально комфортным», — пояснил причину такого решения директор деловой программы «Иннопром-2018» Антон Атрашкин.