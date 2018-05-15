Вход на выставку «Иннопром-2018» сделали платным
Организаторы выставки «Иннопром-2018» заявили, что в первые два дня вход на форум будет платным.
Организаторы выставки «Иннопром-2018» заявили, что в первые два дня вход на форум будет платным.
«9 и 10 июля станут для посетителей платными. При этом бесплатно побывать на “Иннопроме-2018” смогут все желающие 11 и 12 июля, предварительно зарегистрировавшись на сайте», — говорится в заявлении
«Выставка промышленная и коммерческая, поэтому профессиональный покупатель в приоритете. Чтобы снизить концентрацию праздных посетителей выставки, в первые два дня мы вводим плату 300 рублей и призываем загрузить свои данные на сайте, чтобы не задерживаться на регистрации. Зато в третий и четвертый день выставки вход бесплатный для тех, кто не поленился и зарегистрировался онлайн. Так что мы
Напомним, тема очередной выставки — «Цифровое производство».