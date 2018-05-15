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14:54 (мск), источник: ЕАН

Вход на выставку «Иннопром-2018» сделали платным

Организаторы выставки «Иннопром-2018» заявили, что в первые два дня вход на форум будет платным.

«9 и 10 июля станут для посетителей платными. При этом бесплатно побывать на “Иннопроме-2018” смогут все желающие 11 и 12 июля, предварительно зарегистрировавшись на сайте», — говорится в заявлении пресс-центра.

«Выставка промышленная и коммерческая, поэтому профессиональный покупатель в приоритете. Чтобы снизить концентрацию праздных посетителей выставки, в первые два дня мы вводим плату 300 рублей и призываем загрузить свои данные на сайте, чтобы не задерживаться на регистрации. Зато в третий и четвертый день выставки вход бесплатный для тех, кто не поленился и зарегистрировался онлайн. Так что мы по-прежнему демократичны и в то же время пытаемся сделать пребывание профессиональных посетителей максимально комфортным», — пояснил причину такого решения директор деловой программы «Иннопром-2018» Антон Атрашкин.

Напомним, тема очередной выставки — «Цифровое производство». Страной-партнером «Иннопрома-2018» выступает Южная Корея.

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 Вход на выставку «Иннопром-2018» сделали
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