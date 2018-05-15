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14:56 (мск), источник: Фонтанка

Вокзал в Сестрорецке отремонтировали после пожара

Деревянное здание вокзала в Сестрорецке привели в товарный вид после пожара.

Как рассказали в комитете по охране памятников Смольного 15 мая, восстановлены кровля и оконные заполнения, выполнено устройство временной подпорки аварийных перекрытий, ликвидированы сквозные отверстия, фасад обработан защитным покрытием и покрашен.

РЖД дали время до 15 августа 2022 года выполнить реставрацию объекта культурного наследия.

Пламя разгорелось в здании сестрорецкого железнодорожного вокзала 7 февраля. От огня пострадала внутренняя отделка одного помещения на втором этаже, смежные комнаты закоптило, выгорела часть мезонина. Помещения первого этажа с декоративной архитектурной отделкой, являющейся предметом охраны, пожар не задел, но стены и пол оказались залиты водой. После инцидента КГИОП начал расследование.

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