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14:51 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре на улице Карасунской изменят схему дорожного движения

В Краснодаре с 8 июня изменят схему движения на улице Карасунской.

Источник: ЮГА.ру

Изменения введут на участке от улицы Кирова до Кубанской Набережной.

«Согласно новой схеме движения на этом участке установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, а также недопущения заторов и затруднения движения из-за стоянки транспорта на проезжей части», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Новые запретительные дорожные знаки на улице Карасунской установят с 8 июня. Водителей просят быть внимательными, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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