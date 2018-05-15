В Краснодаре на улице Карасунской изменят схему дорожного движения
В Краснодаре с 8 июня изменят схему движения на улице Карасунской.
В Краснодаре с 8 июня изменят схему движения на улице Карасунской.
Изменения введут на участке от улицы Кирова до Кубанской Набережной.
«Согласно новой схеме движения на этом участке установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, а также недопущения заторов и затруднения движения
Новые запретительные дорожные знаки на улице Карасунской установят с 8 июня. Водителей просят быть внимательными, сообщает