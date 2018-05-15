Автомобилистов предупредили о новых воронежских камерах
Устройство видеофиксации появилось на улице Грамши.
Устройство видеофиксации появилось на улице Грамши.
В соцсетях обсуждают новые камеры видеофиксации, которые появились на улице Грамши. Автомобилистам стоит быть внимательней у пересечения с улицей Средней (дом № 1). Расположение устройства обосновано тем, что рядом находится пешеходный переход.
Как отметил глава управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов, в ведомстве сейчас пытаются сместить акцент на другие нарушения, фиксируемые приборами: движение по обочине, нарушение рядности при повороте, непропуск пешеходов.
— Кстати, количество рубежей практически в два раза превышает количество приборов. Половина из тех устройств, которые вы считаете камерами, на самом деле — муляжи, — сообщил Евгений Шаталов.