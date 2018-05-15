Грушинский фестиваль отметит 50-летие в августе

За полвека фестиваль превратился в туристической бренд Самарской области, уникальное социокультурное явление, объединяющее тысячи людей по всему миру.
В связи с проведением в Самаре Чемпионата Мира по футболу юбилейный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет не в привычные первые выходные июля, а будет перенесен на 9 — 12 августа.
«В 2018-м у Грушинского юбилей. Этот фестиваль будет еще более интересным и масштабным, чем обычно. Уверен, что из-за переноса сроков проведения, количество любителей авторской песни не станет меньше, и завсегдатаи обязательно приедут на Грушинскую поляну», — отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Президент общественной организации «Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина» Борис Кейльман рассказал, что на поляне ожидаются самые любимые и именитые гости фестиваля, которые внесли огромный личный вклад в его развитие. Борис Рафаилович раскрыл один из сюрпризов летней программы — чествование 3,5-миллионного посетителя Грушинского.