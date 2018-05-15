В Великобритании выбрали двойников принца Гарри и Меган Маркл

Источник: AP 2018

19 мая в Лондоне состоится долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Практически все в Великобритании в последние месяцы крутится вокруг этого события. Приурочить к свадьбе решили и конкурс двойников королевской пары.

Накануне в Лондоне состоялся финал международного конкурса. Из более чем трех тысяч участников до финала добрались лишь девять.

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В ходе соревнования им нужно было не только продемонстрировать внешнее сходство с принцем Гарри и его невестой, но и обыграть несколько ситуаций. Например, предложение руки и сердца.

Оценивало участников профессиональное жюри, состоящее из неофициального биографа принца Гарри Дункана Ларкомба, эксперта по двойникам Сьюзан Скотт и профессионального двойника принца Уильяма Саймона Уоткинсона.

В итоге, победителями конкурса двойников принца Гарри и Меган Маркл стали британец Рис Уитток и испанка Инмакулада Сантистебан Серрано.

Они приняли участие в «свадебной» фотосессии на фоне Букингемского дворца и прокатились в карете по площади.

Победители конкурса | Источник: AP 2018

Сообщается, что все участники, прибывшие в Лондон на финал конкурса, получили возможность посетить Букингемский дворец и Музей восковых фигур мадам Тюссо.