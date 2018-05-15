Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ предлагает изменить маршрут «Шелкового пути» из Китая в ЕС
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Полина Гагарина снялась топлес на Мальдивах
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Кремль отреагировал на предложение Порошенко о встрече
Жириновский назвал сумму своей пенсии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
"Еще одна Собчак": пользователи о фото беременной Кудрявцевой
СМИ: Шепелева задержали на границе в Израиле
Татьяна Навка, Джейн Фонда и другие звезды на вечеринке
Бланшетт, Хайек, Денев блистали на ужине в Каннах
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
15Замуж за принца
14:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Великобритании выбрали двойников принца Гарри и Меган Маркл

Победители сфотографировались на фоне Букингемского дворца и прокатились по площади в карете.

Источник: AP 2018

19 мая в Лондоне состоится долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Практически все в Великобритании в последние месяцы крутится вокруг этого события. Приурочить к свадьбе решили и конкурс двойников королевской пары.

Накануне в Лондоне состоялся финал международного конкурса. Из более чем трех тысяч участников до финала добрались лишь девять.

Читайте также
В лондонском музее мадам Тюссо появилась фигура Меган Маркл

В ходе соревнования им нужно было не только продемонстрировать внешнее сходство с принцем Гарри и его невестой, но и обыграть несколько ситуаций. Например, предложение руки и сердца.

Оценивало участников профессиональное жюри, состоящее из неофициального биографа принца Гарри Дункана Ларкомба, эксперта по двойникам Сьюзан Скотт и профессионального двойника принца Уильяма Саймона Уоткинсона.

В итоге, победителями конкурса двойников принца Гарри и Меган Маркл стали британец Рис Уитток и испанка Инмакулада Сантистебан Серрано.

Они приняли участие в «свадебной» фотосессии на фоне Букингемского дворца и прокатились в карете по площади.

Победители конкурса | Источник: AP 2018

Сообщается, что все участники, прибывшие в Лондон на финал конкурса, получили возможность посетить Букингемский дворец и Музей восковых фигур мадам Тюссо.

Справка
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри в вопросах и ответах19 мая весь мир будет наблюдать, как британский принц женится на американской актрисе
 «Я не знал секса до 37 лет»
Джинсы, порванные в необычном месте, представили в Британии
Открытие Крымского моста: торжественная церемония (видео)
Медведеву предложили создать министерство цифрового развития
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
«Революционное оружие»: чем «Ураны» удивили американские СМИ
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия против Швеции: зачет для Воробьева 15 мая, в последний день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в группе А сойдутся ее лидеры - Швеция и Россия, которые и разыграют между собой первое место
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Курс биткоина: появился страшный прогноз Прогноз прозвучал на Consensus 2018.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь