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14:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах

Перед пленарным заседанием Госдумы во вторник, 15 мая, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что будет исключать из партии депутатов, держащих собак дома. Об этом сообщает Regnum.

Политик выразил свое возмущение участившимися случаями нападения собак на людей и тем, что закон, защищающий граждан от животных, до сих пор не принят. «С рыбной мафией разобрались, с мафией по экспорту цветных металлов разобрались, собачья — самая сильная. Видимо, у кого-то дома очень любимые собаки, и он как бы тормозит, обладая значительной властью», — цитирует Жириновского агентство.

«В ЛДПР собак дома не держат. Кто держит — исключим из партии. Не курят, не пьют, собак не держат», — подчеркнул глава либерал-демократов.

В августе 2015 года депутат Госдумы Вадим Соловьев от КПРФ предложил законодательно ограничить число животных в квартирах. Речь тогда шла не только о кошках и собаках, но и о других домашних питомцах. По мнению парламентария, регулированием этого вопроса должны заниматься региональные власти.

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