Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах

Политик выразил свое возмущение участившимися случаями нападения собак на людей и тем, что закон, защищающий граждан от животных, до сих пор не принят. «С рыбной мафией разобрались, с мафией по экспорту цветных металлов разобрались, собачья — самая сильная. Видимо, у кого-то дома очень любимые собаки, и он как бы тормозит, обладая значительной властью», — цитирует Жириновского агентство.

«В ЛДПР собак дома не держат. Кто держит — исключим из партии. Не курят, не пьют, собак не держат», — подчеркнул глава либерал-демократов.