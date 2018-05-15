В районе стадиона «Самара Арена» 16 мая ограничат движение транспорта

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Также в указанное время будет запрещена остановка транспортных средств на участках автомобильных дорог по Волжскому шоссе, улицам Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 2-й стадионная, Проезд № 2, Проезд № 8, Проезд № 10.

Госавтоинспекция информирует, что проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена» на личном автотранспорте будет запрещен. Автомобили, припаркованные в нарушение правил дорожного движения, будут эвакуированы на специализированные стоянки.

Для удобства болельщиков на территории перед Аквапарком (пересечение Московского и Ракитовского шоссе) будет организована специальная парковка для личного транспорта на 1 тыс. мест. Болельщики, которые приедут на тестовый матч 16 мая на личных автомобилях, смогут оставить свои машины и пройти до стадиона «Самара Арена» по пешеходным маршрутам вдоль улиц Волжское шоссе и Арена 2018.

Для доставки зрителей на стадион за четыре часа до начала матча будут запущены автобусы-шаттлы, также специальный маршрут трамвая «Железнодорожный вокзал — Стадион». Данные маршруты будут работать в течение трех часов после окончания матча.

Правоохранители обращают внимание, что проход на стадион со стороны улиц Дальней и Ташкентской будет закрыт.