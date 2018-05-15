Мэрия Нижнего Новгорода опубликовала графики летнего отключения горячей воды из-за ремонта оборудования на 2018 год

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом управление по связям со СМИ горадминистрации сообщило 15 мая 2018 года.

Согласно информации, первые отключения начались 14 мая. В рамках весенне-летней ремонтной кампании запланировано проведение профилактического ремонта оборудования систем ресурсоснабжения: котельных, тепловых пунктов и сетей. Соответствующие работы ведутся на котлах, теплообменниках, насосных агрегатах, дымососах, системах химводоподготовки, газового оборудования и дымовых труб. Также объекты тепло- и водоснабжения проходят техническое освидетельствование, экспертизу промышленной безопасности. Осуществляются гидравлические испытания на прочность и плотность технологических трубопроводов, трубопроводов тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения с их последующим ремонтом.