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14:42 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Мэрия Нижнего Новгорода опубликовала графики летнего отключения горячей воды из-за ремонта оборудования на 2018 год

Мэрия Нижнего Новгорода сообщила о начале отключений горячей воды из-за ремонта оборудования.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом управление по связям со СМИ горадминистрации сообщило 15 мая 2018 года.

Согласно информации, первые отключения начались 14 мая. В рамках весенне-летней ремонтной кампании запланировано проведение профилактического ремонта оборудования систем ресурсоснабжения: котельных, тепловых пунктов и сетей. Соответствующие работы ведутся на котлах, теплообменниках, насосных агрегатах, дымососах, системах химводоподготовки, газового оборудования и дымовых труб. Также объекты тепло- и водоснабжения проходят техническое освидетельствование, экспертизу промышленной безопасности. Осуществляются гидравлические испытания на прочность и плотность технологических трубопроводов, трубопроводов тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения с их последующим ремонтом.

Плановое отключение горячей воды не должно превышать 14 дней. Временное ограничение подачи горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде будет проводиться в соответствии с утвержденными графиками, с которыми можно познакомиться на сайте мэрии.

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