Мэрия Нижнего Новгорода опубликовала графики летнего отключения горячей воды из-за ремонта оборудования на 2018 год
Мэрия Нижнего Новгорода сообщила о начале отключений горячей воды
Мэрия Нижнего Новгорода сообщила о начале отключений горячей воды
Об этом управление по связям со СМИ горадминистрации сообщило 15 мая 2018 года.
Согласно информации, первые отключения начались 14 мая. В рамках
Плановое отключение горячей воды не должно превышать 14 дней. Временное ограничение подачи горячего водоснабжения в Нижнем Новгороде будет проводиться в соответствии с утвержденными графиками, с которыми можно познакомиться на сайте мэрии.