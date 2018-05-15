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14:42 (мск), источник: Чердак

Российские медики предложили вводить стволовые клетки в таз

Инъекция мезенхимальных стромальных клеток в ости подвздошной кости запускает кроветворение у тех, кому не помогла пересадка красного костного мозга.

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра гематологии Министерства здравоохранения РФ нашли способ запустить кроветворение у пациентов, которым не помогла пересадка гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). Они предложили вводить мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК) в губчатое вещество подвздошной кости параллельно с источником ГСК — донорским костным мозгом. Такой подход сработал для шести из восьми пациентов, организм которых отторг первую трансплантацию красного костного мозга. Научная статья опубликована в журнале Stem Cells International.

Пересадка одного из видов кроветворной ткани — красного костного мозга — бывает необходима пациентам, у которых своя аналогичная ткань была поражена в результате опухолей. Однако взятый у доноров материал (аллотрансплантат) не всегда приживается. В случае отторжения аллотрансплантата собственное кроветворение у пациента не получается запустить, из-за чего он, как правило, погибает.

Чтобы повысить процент успешных операций по пересадке красного костного мозга, российские медики предложили использовать мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК). Это один из типов стволовых клеток, из которого может образоваться множество вариантов «зрелых» клеток — и костных, и хрящевых, и жировых. ММСК участвуют и в образовании гемопоэтических стволовых клеток, их основным источником также служит красный костный мозг. Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки пытались ранее вводить внутривенно параллельно с ГСК, чтобы повысить вероятность восстановления кроветворения. Однако после этого ММСК практически не удавалось обнаружить в костном мозге реципиентов. Это означает, что эффективность их внутривенных инъекций мала.

Авторы работы решили ввести ММСК непосредственно в красный костный мозг восьми пациентов, у которых после пересадки ГСК кроветворение не восстановилось в течение месяца. Отфильтрованные из костного мозга доноров ММСК внедрили в губчатое вещество в остях подвздошных костей таза и параллельно с этим вновь ввели ГСК. Оба типа клеток для каждого реципиента получали от одного и того же донора.

Через 1−2, 4−5 и 9 месяцев после процедуры ученые брали у пациентов пробы красного костного мозга и измеряли активность ГСК и долю донорских ММСК в них. У 6 из 8 участников исследования к концу первого месяца после процедуры восстановилось собственное кроветворение, а двое умерли от инфекционных осложнений. В красном костном мозге подвздошных костей выживших ученые обнаружили в среднем 9,4 процента ММСК доноров. Это говорит о том, что введение таких клеток непосредственно в место образования ГСК существенно эффективнее, чем внутривенное.

Тем не менее, точные причины того, почему пересадка ММСК одновременно с гемопоэтическими стволовыми клетками повышает вероятность активации кроветворения, неизвестны. Вероятно, они выступают в роли иммуномодуляторов и тем самым снижают вероятность отторжения донорских ГСК.

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