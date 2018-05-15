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14:58 (мск), источник: N + 1

Билингвы услышали больше иллюзорных звуков из-за эффекта Макгурка

Билингвизм может влиять на аудиовизуальное восприятие речи, сообщается в статье в журнале Brain Sciences.

В эксперименте ученые показали, что люди, с детства владеющие двумя языками, чаще слышат иные звуки, чем монолингвы, когда движение губ человека не совпадает с воспроизведенными звуками.

В 1976 году Гарри Макгурк и Джон Макдональд описали необычный феномен, который демонстрирует взаимодействие между слухом и зрением в восприятии речи. Исследователи показывали добровольцам видеоролик, где человек многократно произносил губами слоги «ga-ga», в то время как фонограмма воспроизводила слоги «ba-ba». Когда испытуемые закрывали глаза или смотрели на немое видео, они правильно идентифицировали звуки, однако когда им одновременно предъявлялись противоречащие друг другу слуховые и зрительные стимулы, они слышали звуки, которых не было вообще, например «da-da».

Лингвисты под руководством Виорики Мариан (Viorica Marian) из Северо-Западного Университета на примере эффекта Макгурка решили выяснить, отличается ли аудиовизуальное восприятие речи у билингвов и монолингвов. Для этого ученые попросили 41 добровольца посмотреть видео или прослушать запись, где женщина произносит слоги «ba», «da», «ga», «pa», «ta» и «ka». Все участники принадлежали к одной из трех групп — носители английского языка (17 человек); носители корейского и английского языка, которые выучили второй язык до 7 лет (18 человек); носители корейского и английского языка, которые выучили второй язык после 7 лет (16 человек).

В результате ученые выяснили, что билингвы заметно чаще, чем люди, говорящие только на английском языке, сталкиваются с эффектом Макгурка (p = 0,024). Они более склонны слышать сторонние звуки (например, «da»), когда аудио и визуальный стимулы не соответствуют друг другу. При этом ранние и поздние билингвы не демонстрируют заметных отличий между собой. Авторы работы также заметили, что люди, освоившие второй язык после 7 лет, в среднем несколько хуже различают слоги, даже если движение губ совпадает с фонограммой. С другой стороны, монолингвы и ранние билингвы показывают одинаковые результаты в этом случае.

Результаты исследования могут пригодиться учителям и медицинским работникам, а также разработчикам технологий, связанных с распознаванием речи — например голосовых помощников, таких как Siri или Alexa.

Лингвисты часто сравнивают билингвов и монолингвов между собой. Исследования показывают, что люди, которые являются носителями двух языков, также являются носителями двух разных моделей восприятия времени. Переключение между разными моделями позволяет им уменьшить количество ошибок в оценке продолжительности событий. С другой стороны, билингвы тратят больше усилий при переключении кодов (с одного языка или диалекта на другой), когда обрабатывают непривычные для повседневной жизни языковые стимулы.

Кристина Уласович.

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