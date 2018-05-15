В Татарстане помощник депутата ищет жену при помощи надписи на автомобиле

Как рассказал порталу ProKazan.ru сам Пименов, объявление он разместил несколько недель назад и оно уже пользуется популярностью.

— Это позитивно и креативно. Это радует не только меня, но и людей, — считает челнинец. — Я ресторатор 17 лет. Работа занимает много времени, поэтому не было возможности заниматься личной жизнью. Были отношения 7 лет.

Будущая жена, по словам Артура Пименова, должна быть его ровесницей (Артуру 32 года) или моложе его, порядочная, симпатичная и честная.