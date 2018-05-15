В Тольятти в связи с ремонтом на два дня закроют улицу Лесную

В Тольятти, в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия улицы Лесной с 17:00 15 мая до 17:00 17 мая закрывается движение автотранспорта на участке улицы Лесной от улицы Комсомольской до улицы Карла Маркса, сообщает администрация Автограда.