В Нижнем Новгороде эвакуировали Центр международной торговли
В Нижнем Новгороде 15 мая прошли учения по пожарной безопасности в здании Центра международной торговли.
В Нижнем Новгороде 15 мая прошли учения по пожарной безопасности в здании Центра международной торговли.
Здание расположено в центре города. В нем размещаются офисы банков, крупных компаний, кафе и рестораны. По легенде учений, пожарные должны были прибыть к месту пожара, найти троих человек в задымленных помещениях и вывести их на улицу. Со своей задачей они справились.
Мнения работников компаний, работающих на территории ЦМТ, разделились. Одни из них говорят, что были заранее предупреждены о готовящейся эвакуация, и она прошла без проблем. Другие опасаются, что в случае реального пожара они не смогут покинуть здание. Как рассказала корреспонденту «Ъ» одна из сотрудниц, при спуске по пожарным лестницам на уровне шестого этажа возникла пробка, скорость движения заметно снизилась.
Кроме того, после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» сотрудники, работающие в здании ЦМТ, решили проверить, можно ли эвакуироваться через окна. Оказалось, что такой возможности нет — окна не открываются. Покинуть помещения можно только по пожарным лестницам, расположенным в различных частях здания.
Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар, который тушили более суток. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. Кроме того, еще 79 человек пострадали. В настоящее время в Кемерове начался снос комплекса зданий ТЦ «Зимняя вишня». На его месте появится сквер.