В Нижнем Новгороде эвакуировали Центр международной торговли

Здание расположено в центре города. В нем размещаются офисы банков, крупных компаний, кафе и рестораны. По легенде учений, пожарные должны были прибыть к месту пожара, найти троих человек в задымленных помещениях и вывести их на улицу. Со своей задачей они справились.



Мнения работников компаний, работающих на территории ЦМТ, разделились. Одни из них говорят, что были заранее предупреждены о готовящейся эвакуация, и она прошла без проблем. Другие опасаются, что в случае реального пожара они не смогут покинуть здание. Как рассказала корреспонденту «Ъ» одна из сотрудниц, при спуске по пожарным лестницам на уровне шестого этажа возникла пробка, скорость движения заметно снизилась.