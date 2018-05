Астрономы нашли самую прожорливую черную дыру во Вселенной

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Австралийские астрофизики нашли в созвездии Южной Рыбы рекордно прожорливую сверхмассивную черную дыру J2157−3602, которая сможет съесть наше Солнце всего за два дня. Ее фотографии были опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.