Астрономы нашли самую прожорливую черную дыру во Вселенной

Эта черная дыра растет так быстро, что она сияет в тысячи раз ярче, чем вся остальная галактика. Ее свечение вырабатывается огромной массой газа, который она постоянно засасывает в себя. Если бы она находилась в Млечном Пути, то она бы сияла в 10 раз ярче, чем Луна, и затмевала бы своим светом все звезды. Кристиан Вольф (Christian Wolf) Ученый из Национального университета Австралии в Канберре

Сверхмассивные черные дыры существуют в центре практически любой галактики. В отличие от черных дыр, возникающих при коллапсе звезд, их масса в несколько миллионов раз больше солнечной. Они периодически поглощают звезды, другие небесные тела и газ, и выбрасывают часть захваченной материи в виде джетов — пучков разогретой плазмы, движущихся с околосветовой скоростью.

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Эти выбросы, как сегодня считают астрономы, являются результатом того, что черные дыры не способны поглощать материю в неограниченных количествах. Существует некая граница, которую астрофизики называют пределом Эддингтона, при достижении которой материя начинает скапливаться в окрестностях черной дыры в виде горячего «бублика» из материи, диска аккреции, где частицы материи трутся друг об друга, разогреваются до сверхвысоких температур и выбрасываются черной дырой в космос.

Как рассказывает Вольф, открытие аномально тяжелых черных дыр, возникших в первые дни жизни Вселенной, заставляет ученых искать объекты, которые нарушали бы этот лимит и объясняли бы существование этих загадочных гигантов.

Пока астрономам удалось найти лишь несколько черных дыр, вплотную подбирающихся к пределу Эддингтона, но не превышающих его.

Вольф и его коллеги открыли первого кандидата на подобную роль, изучая далекие галактики, расположенные в созвездии Южной Рыбы. Во время этих наблюдений, внимание ученых, как вспоминает астрофизик, привлекла необычно яркая одинокая звезда, находившаяся в стороне от групп галактик и уже известных звездных скоплений.

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Проанализировав ее спектр, австралийские астрономы с удивлением осознали, что имеют дело не со звездой, а с галактикой, удаленной от нас на 12,2 миллиарда световых лет. Главным источником ее свечения оказалась гигантская черная дыра, чья масса была в 20 миллиардов раз выше, чем у Солнца, а яркость — в 695 триллионов раз, что вплотную подходит к пределу Эддингтона.

Как отмечает Вольф, большая часть этого света возникла в результате «растягивания» рентгеновского и ультрафиолетового свечения J2157−3602 на пути к Земле. Соответственно, если бы эта черная дыра находилась в центре Млечного Пути, то жизни на нашей планете бы не существовало, так как ее бы уничтожило излучение этого объекта.