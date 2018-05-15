Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Дети придумали гениальный способ убедить родителей завести щенка
Жириновский пригрозил коллегам увольнением за собак в квартирах
Татьяна Навка, Джейн Фонда и другие звезды на вечеринке
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Россия перед выбором: Иран или Израиль
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Путин проехал по Крымскому мосту за рулем КамАза — видео
В США разрешили расторгнуть 30-летний договор с РФ
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры)
Мелания Трамп перенесла операцию на почках
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
15Замуж за принца
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
16:26 (мск), источник: ТАСС

Волгоградский губернатор объявил дни проведения в городе матчей ЧМ-2018 выходными

ВОЛГОГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил, что на территории региона четыре июньских дня, в которые пройдут матчи группового турнира ЧМ-2018, будут выходными. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы региона.

«2 февраля этого года, день 75-летия Сталинградской Победы, в Волгоградской области был объявлен выходным днем. Эта практика хорошо себя зарекомендовала, жители получили дополнительную возможность вместе с семьями принять участие во всех проводимых мероприятиях, мы получили достаточно хороший отклик от жителей. В этой связи считаю возможным принять решение и объявить выходными днями в нашей области дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 18, 22, 25 и 28 июня. Считаю это даст дополнительную возможность жителям принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить на всей территории Волгоградской области, посмотреть матчи, встретиться с родными и друзьями», — цитирует губернатора его пресс-служба.

На групповом этапе чемпионата мира на 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» сыграют сборные Англии и Туниса (18 июня), Нигерии и Исландии (22 июня), Саудовской Аравии и Египта (25 июня), Польши и Японии (28 июня).

Все новости региона
 "Терминатор" фактически взорвал рынок экспорта военной техники
Немцы таким образом заглушали стоны и плач своих жертв
Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста
Медведеву предложили создать новое министерство
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии съела плесень
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
Ученые впервые провели операцию по «пересадке» памяти
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду И у нас будут очень хорошие шансы на выход в полуфинал
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Полный провал. Ольга Бузова опозорилась Слишком много амбиций и обещаний.
Кино
100 зрителей ушли с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах «Слишком зрелищный» триллер датского режиссера, вернувшегося на Лазурный берег после нескольких лет изгнания, «забукали» во время премьеры
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь