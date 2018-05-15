Волгоградский губернатор объявил дни проведения в городе матчей ЧМ-2018 выходными

«2 февраля этого года, день 75-летия Сталинградской Победы, в Волгоградской области был объявлен выходным днем. Эта практика хорошо себя зарекомендовала, жители получили дополнительную возможность вместе с семьями принять участие во всех проводимых мероприятиях, мы получили достаточно хороший отклик от жителей. В этой связи считаю возможным принять решение и объявить выходными днями в нашей области дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 18, 22, 25 и 28 июня. Считаю это даст дополнительную возможность жителям принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить на всей территории Волгоградской области, посмотреть матчи, встретиться с родными и друзьями», — цитирует губернатора его пресс-служба.