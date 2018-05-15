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16:10 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге скончался бывший муж Ирины Аллегровой

В Петербурге ушел из жизни Игорь Капуста, танцор и предприниматель, бывший муж певицы Ирины Аллерговой.

Информацию о смерти артиста «РГ» подтвердила его сестра Галина, пояснив, что в данный момент семья определяется с местом похорон.

Игорь Капуста и Ирина Аллегрова познакомились в начале 90-х. Танцор пришел к певице в шоу-балет, и довольно быстро рабочие отношения переросли в романтические. Пара прожила вместе около пяти лет, затем рассталась.

В 2012-м году к Игорю Капусте проявили интерес правоохранительные органы. Его задержали на машине, полной наркотиков. Впоследствии выяснилось, что автомобиль принадлежит его деловому партнеру. Капусте предъявили обвинения, он их отрицал.

Но суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. На свободу Игорь Капуста вышел в прошлом году.

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