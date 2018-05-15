В Петербурге скончался бывший муж Ирины Аллегровой

Информацию о смерти артиста «РГ» подтвердила его сестра Галина, пояснив, что в данный момент семья определяется с местом похорон.

Игорь Капуста и Ирина Аллегрова познакомились в начале 90-х. Танцор пришел к певице в шоу-балет, и довольно быстро рабочие отношения переросли в романтические. Пара прожила вместе около пяти лет, затем рассталась.

В 2012-м году к Игорю Капусте проявили интерес правоохранительные органы. Его задержали на машине, полной наркотиков. Впоследствии выяснилось, что автомобиль принадлежит его деловому партнеру. Капусте предъявили обвинения, он их отрицал.