Квитанции без доплат за теплоснабжение получат нижегородцы в мае

Источник: Newsroom24.ru

Напомним, собственники жилья нескольких сотен домов получили квитанции с огромными доплатами за теплоснабжение. Возмущенные граждане вышли на несанкционированный митинг. В дальнейшем в ситуацию вмешались и мэр, и глава региона Глеб Никитин.

Как передает корреспондент Newsroom24, в ближайшее время жители получат новые квитанции за апрель, которые будут идентичны предыдущим, но в графе «перерасчет» будет стоять ноль. Идти за ними никуда не нужно — их распространят по почтовым ящикам в обычном порядке.

Что делать, если жители уже заплатили требуемые с них суммы: в квитанциях за май это будет учтено при начислении платежа — на сумму доплаты платеж будет уменьшен. Мэр дал поручение администрации Автозаводского района проинформировать об этом жителям.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, к Автозаводской ТЭЦ претензий быть не может, поскольку она действовала по закону. В свою очередь господин Панов, отвечая на вопрос журналиста о привлечении виновных к административной ответственности добавил, что администрации города и области не были в курсе ситуации, поскольку документы через них не проходили. «Мы бы вмешались», — заверил он.

По словам Панова, для решения возникшей проблемы в первую очередь были применены юридические инструменты. Ситуация оказалась очень сложной и нестандартной.

Есть общедомовой счетчик, но по каким-то причинам с него нельзя снимать показания, объяснил мэр. При отсутствии годных для учета показаний счетчиков применяется расчет по нормативу в соотношении 1/12. Но при этом счетчики показывают потребление значительно ниже нормативного. «Иными словами, были начислены платежи за то тепло, которое жители не получали. Именно поэтому вопрос справедливости был основным», — резюмировал мэр, добавляя, что закон не регулирует, что делать в этом случае.