Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во Франции внезапно пересмотрели свою позицию по Крыму - СМИ
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Фанат Рианны проник в ее дом и ждал певицу 12 часов
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
На сколько подорожает ОСАГО
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
10Столкновения на границе сектора Газа
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17:49 (мск), источник: Newsroom24.ru

Квитанции без доплат за теплоснабжение получат нижегородцы в мае

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов «подвел черту под сложной ситуацией», которая произошла в Автозаводском и частично в Ленинском районе в связи с перерасчетом за тепло за 2017 год на брифинге 15 мая.

Источник: Newsroom24.ru

Напомним, собственники жилья нескольких сотен домов получили квитанции с огромными доплатами за теплоснабжение. Возмущенные граждане вышли на несанкционированный митинг. В дальнейшем в ситуацию вмешались и мэр, и глава региона Глеб Никитин.

Как передает корреспондент Newsroom24, в ближайшее время жители получат новые квитанции за апрель, которые будут идентичны предыдущим, но в графе «перерасчет» будет стоять ноль. Идти за ними никуда не нужно — их распространят по почтовым ящикам в обычном порядке.

Что делать, если жители уже заплатили требуемые с них суммы: в квитанциях за май это будет учтено при начислении платежа — на сумму доплаты платеж будет уменьшен. Мэр дал поручение администрации Автозаводского района проинформировать об этом жителям.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, к Автозаводской ТЭЦ претензий быть не может, поскольку она действовала по закону. В свою очередь господин Панов, отвечая на вопрос журналиста о привлечении виновных к административной ответственности добавил, что администрации города и области не были в курсе ситуации, поскольку документы через них не проходили. «Мы бы вмешались», — заверил он.

По словам Панова, для решения возникшей проблемы в первую очередь были применены юридические инструменты. Ситуация оказалась очень сложной и нестандартной.

Есть общедомовой счетчик, но по каким-то причинам с него нельзя снимать показания, объяснил мэр. При отсутствии годных для учета показаний счетчиков применяется расчет по нормативу в соотношении 1/12. Но при этом счетчики показывают потребление значительно ниже нормативного. «Иными словами, были начислены платежи за то тепло, которое жители не получали. Именно поэтому вопрос справедливости был основным», — резюмировал мэр, добавляя, что закон не регулирует, что делать в этом случае.

Разбирая ситуацию, власти пришли к выводу, что ситуация возникла из-за неурегулированных отношений между Автозаводской ТЭЦ и ООО «Наш дом». Жители здесь ни при чем. Именно это стало причиной для принятия решения об аннулировании доплат, подчеркнул мэр.

Все новости региона
 «Лада Приора» протаранила флагштоки на Мызе
Уникальную операцию на позвоночнике провели нижегородские нейрохирурги
Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста
Медведеву предложили создать новое министерство
В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии съела плесень
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Репортаж из соцсетей: Путин на «Камазе» открыл Крымский мост
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду И у нас будут очень хорошие шансы на выход в полуфинал
Авто
Полисы ОСАГО подорожают: известно, как сильно Банк России предлагает на первом этапе либерализации тарифов в ОСАГО расширить границы тарифного коридора на 20%
Hi-Tech
Полный провал. Ольга Бузова опозорилась Слишком много амбиций и обещаний.
Кино
100 зрителей ушли с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах «Слишком зрелищный» триллер датского режиссера, вернувшегося на Лазурный берег после нескольких лет изгнания, «забукали» во время премьеры
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь