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16:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На два дня несколько трамваев в Краснодаре поменяют маршрут

Из-за ремонта на трамвайных путях 17 и 18 мая трамваи под №№ 2, 5 и 8 после 22:10 поедут через Садовый мост.

— Временное изменение движения вагонов на трех маршрутах в ночные и утренние часы вызвано проведением ремонтных работ: будет заменены рельсы, шпалы на трамвайном пути по ул. Коммунаров в районе остановки «улица Северная». Все работы для удобства пассажиров будут производиться только в ночное время, — сказал Александр Грачев, директор «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления».

Последние вагоны трамваев по обычным маршрутам проследуют:

№ 2: от улицы Декабристов — в 22:08, от улицы Индустриальной — в 21:53.

№ 5: от улицы Солнечной — в 21:52, от улицы Бершанской — в 21:26.

№ 8: от улицы Солнечной — в 22:01, от хладокомбината — в 21:54.

С 15 мая трамвайную остановку «улица Северная» по Коммунаров для вагонов, следующих в северном направлении, на период ремонта перенесут за перекресток — ближе к улице Хакурате.

А до 16 мая включительно трамваи маршрутов №№ 2, 3 и 20 с 21:25 до окончания движения будут следовать до улицы Солнечной вместо улицы Декабристов.

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