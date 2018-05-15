Улица Самаркандская так и не открылась 15 мая 2018 года
Однако областные власти заверяют, что уже утром 16 мая движение по ней будет открыто.
Однако областные власти заверяют, что уже утром 16 мая движение по ней будет открыто.
Многострадальная улица Самаркандская в Канавинском районе Нижнего Новгорода, вопреки обещаниям, так и не открылась 15 мая 2018 года. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили расстроенные нижегородцы.
— Говорили ведь, что 15 мая Самаркандскую точно откроют и никаких предпосылок для задержек нет. И вот опять обман… Сколько же еще торчать в этих пробках? — негодуют автолюбители.
Напомним, улица Самаркандская была закрыта в мае 2017 года. Первоначально ее планировали открыть еще прошлой осенью, потом перенесли на февраль 2018 года, потом на май… Впрочем, в госконтракте на ремонт Самаркандской был как раз указан срок до мая 2018 года, так что формально все осталось в пределах нормы.
— Движение по улице Самаркандской будет открыто вечером в среду, 16 мая. Работы практически завершены, сегодня завершается укладка верхнего слоя асфальта. Сегодня к вечеру все должно быть готово, — заверили «Комсомолку» в
Правда, пока Самаркандская откроется не целиком. В ближайшее время открыты будут лишь две полосы из четырех.
— Это связано с тем, что рядом завершается строительство венткамеры метро. Работы по монтажу ведутся с проезжей части улицы Самаркандской, — пояснили в