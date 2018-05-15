Улица Самаркандская так и не открылась 15 мая 2018 года

Источник: Комсомольская правда

Многострадальная улица Самаркандская в Канавинском районе Нижнего Новгорода, вопреки обещаниям, так и не открылась 15 мая 2018 года. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили расстроенные нижегородцы.

— Говорили ведь, что 15 мая Самаркандскую точно откроют и никаких предпосылок для задержек нет. И вот опять обман… Сколько же еще торчать в этих пробках? — негодуют автолюбители.

Напомним, улица Самаркандская была закрыта в мае 2017 года. Первоначально ее планировали открыть еще прошлой осенью, потом перенесли на февраль 2018 года, потом на май… Впрочем, в госконтракте на ремонт Самаркандской был как раз указан срок до мая 2018 года, так что формально все осталось в пределах нормы.

— Движение по улице Самаркандской будет открыто вечером в среду, 16 мая. Работы практически завершены, сегодня завершается укладка верхнего слоя асфальта. Сегодня к вечеру все должно быть готово, — заверили «Комсомолку» в пресс-службе областного правительства.

Правда, пока Самаркандская откроется не целиком. В ближайшее время открыты будут лишь две полосы из четырех.