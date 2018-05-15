Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев представил свой новый фильм в Каннах
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Профессор физики прочитал лекцию с младенцем студентки на руках
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
На сколько подорожает ОСАГО
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Власти нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Названы самые странные услуги гостиниц
Фоторепортажи
15Замуж за принца
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
16:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Улица Самаркандская так и не открылась 15 мая 2018 года

Однако областные власти заверяют, что уже утром 16 мая движение по ней будет открыто.

Источник: Комсомольская правда

Многострадальная улица Самаркандская в Канавинском районе Нижнего Новгорода, вопреки обещаниям, так и не открылась 15 мая 2018 года. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили расстроенные нижегородцы.

— Говорили ведь, что 15 мая Самаркандскую точно откроют и никаких предпосылок для задержек нет. И вот опять обман… Сколько же еще торчать в этих пробках? — негодуют автолюбители.

Напомним, улица Самаркандская была закрыта в мае 2017 года. Первоначально ее планировали открыть еще прошлой осенью, потом перенесли на февраль 2018 года, потом на май… Впрочем, в госконтракте на ремонт Самаркандской был как раз указан срок до мая 2018 года, так что формально все осталось в пределах нормы.

— Движение по улице Самаркандской будет открыто вечером в среду, 16 мая. Работы практически завершены, сегодня завершается укладка верхнего слоя асфальта. Сегодня к вечеру все должно быть готово, — заверили «Комсомолку» в пресс-службе областного правительства.

Правда, пока Самаркандская откроется не целиком. В ближайшее время открыты будут лишь две полосы из четырех.

— Это связано с тем, что рядом завершается строительство венткамеры метро. Работы по монтажу ведутся с проезжей части улицы Самаркандской, — пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Все новости региона
 Лингвистический центр РГАУ-МСХА откроет новые обучающие программы
"Первый участок, но очень важный". Владимир Путин открыл Крымский мост
Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста
Медведеву предложили создать новое министерство
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии съела плесень
Мечта тысячелетия: что изменится после открытия Крымского моста
Ученые впервые провели операцию по «пересадке» памяти
Победительницу Евровидения «оскорбили» из-за ошибки переводчика
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду И у нас будут очень хорошие шансы на выход в полуфинал
Авто
В бесключевом доступе нашли смертельную угрозу Популярная в настоящее время технология запуска двигателя иногда приводит к трагическим последствиям
Hi-Tech
Полный провал. Ольга Бузова опозорилась Слишком много амбиций и обещаний.
Кино
100 зрителей ушли с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах «Слишком зрелищный» триллер датского режиссера, вернувшегося на Лазурный берег после нескольких лет изгнания, «забукали» во время премьеры
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь