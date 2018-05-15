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16:12 (мск), источник: РИА Недвижимость

Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте

Сегодня, во вторник, 15 мая, открывается движение по Крымскому мосту, проходящему через Керченский пролив. Событие долгожданное, но одновременно неожиданное, так как происходит на полгода раньше запланированного срока. В честь этого события сайт «РИА Недвижимость» делится удивительными и неожиданными фактами о грандиозном проекте.

Официальный кот.

У Крымского моста есть официальный кот, которого называют «главным инспектором». Еще котенком он появился на стройке в 2015 году, и его приютили охранники. Пушистый рыжик встречал утром рабочих и даже официальные делегации на КПП, и о нем стали упоминать в репортажах со стройки века.

Кот получил кличку Мостик, его днем рождения считается день мостов — 26 ноября, и сейчас он настоящая звезда соцсетей. Мостик ведет персональные странички во «Вконтакте», Facebook и Instagram.

Судя по его последней записи, вчера, за день до официального открытия, Мостик совершил длинную 19-километровую пробежку вдоль всего моста и нашел его готовым принять первопроходцев. «Первым пробежал 19 км. Все готово! Завтра торжественно со строителями и Президентом открываю Мост! А с 16 мая можете сами проехать, кого встречать?;)» — написал Мостик.

Первым пробежал 19 км. Все готово! Завтра торжественно со строителями и Президентом открываю Мост! А с 16 мая можете сами проехать, кого встречать?;).

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 14 Май 2018 в 7:19 PDT.

Сбежавший от вулканов.

Выбор места для строительства Крымского моста зависел не только от ширины пролива, но и от места дислокации грязевых вулканов. С ними связано много мифов, которые, если собрать их воедино, превращают Керченский пролив в некое подобие Бермудского треугольника.

Однако, хотя многие «вулканические» страхи относятся к области фольклора и мифологии, реальные вулканы здесь все же существуют, в том числе и подводные.

Ближайший к мосту расположен в 14 километрах, в районе косы Чушка. На стадии проектирования эту косу рассматривали как одно из возможных мест расположения моста. Однако угроза вулканической активности, а также плотный судоходный траффик в этом районе и другие факторы сделали Чушку не подходящей локацией для возведения Крымского моста, и он построен в другом — более удобном и безопасном месте, на косе Тузла.

Грязевые ванны в кратере вулкана Тиздар на Азовском море.

Много имен и вино.

Мост довольно долго не имел названия. И хотя его регулярно упоминали как «Крымский», это не было его официальным именем. Он был и «Керченским» и «мостом через Керченский пролив».

Официально окрестили его «Крымским» в результате народного голосования. На втором месте оказалось наименование «Керченский мост», на третьем — вариант «Мост воссоединения». Были и другие варианты, но знакомый всем «Крымский мост» победил с большим отрывом.

Интересно, что еще в 2015 году, то есть за два года до того, как мост обрел имя, группа крымских виноделов создала вино с названием «Крымский мост». По их планам, дозреть оно должно было к 2019 году, в честь открытия движения по мосту.

Однако, хотя виноделы угадали с названием, со сроками слегка ошиблись: строительство пошло с опережением, и мост заработал уже в мае 2018 года.

Тысячелетний план.

Рассказывая исторические аспекты строительства моста через Керченский пролив, многие вспоминают рухнувший мост, построенный немцами в 1944 году, и называют именно тот проект «первым».

Однако это ошибка, и самый первый известный проект соединения берегов пролива был создан тысячу лет назад, еще в XI веке.

Принадлежал он князю Глебу, который в 1046 году пересек пролив по льду и измерил его поперечное расстояние шагами. У князя получилось 30 километров. Он пытался найти возможности для возведения здесь переправы или моста, но этим планам пришлось подождать 10 веков.

Позже, в XIX веке, соединить Керченский и Таманский берега хотели британцы, однако проект оказался слишком дорогим, и реализовывать его не стали.

Рекордсмен.

После завершения строительных работ Крымский мост становится рекордсменом: это самый длинный мост в России и Европе. Его длина — 19 километров.

Кстати, из них только 7,5 километра проходят непосредственно над морем, а остальные — над сушей.

Правда, до азиатских мостов-рекордсменов ему далеко: самый длинный мост в мире располагается в Китае и его протяженность — более 164 километров.

Строительство Крымского моста.

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