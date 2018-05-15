В Петербурге 117 музеев откроют свои двери ночью
В ночь с 19 по 20 мая во время международной акции в городе будет работать метро и автобусы.
В ночь с 19 по 20 мая во время международной акции в городе будет работать метро и автобусы.
К международной акции «Ночь музеев» в Петербурге присоединились 17 новых организаций, доведя общее число участников акции в Северной столице до 117 музеев. Об этом сообщил 15 мая глава комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Цена за посещение любых
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Желающим поучаствовать в акции необходимо внимательно ознакомиться с программой «Ночи музеев»: более 50 музеев будут работать с 18:00 до 23:00 19 мая, остальные — до 06:00 20 мая.
Так, до 23:00 свои двери откроют около 10 библиотек,
В то же время всю ночь до 06:00 будут работать Академическая Капелла, Гатчинский и Приоратский дворцы, Ботанический сад Петра Великого, Большой зал Филармонии Шостаковича, Библиотека комиксов, музеи Анны Ахматовой, Суворова, Достоевского, Планетарий и другие организации.
Как пояснил Константин Сухенко, в городе в эту ночь метро не прекратит свою работу, к тому же, с 23:00 на маршруты выйдут ночные автобусы.
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