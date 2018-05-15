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16:31 (мск), источник: ИА REGNUM

В Петербурге 117 музеев откроют свои двери ночью

В ночь с 19 по 20 мая во время международной акции в городе будет работать метро и автобусы.

К международной акции «Ночь музеев» в Петербурге присоединились 17 новых организаций, доведя общее число участников акции в Северной столице до 117 музеев. Об этом сообщил 15 мая глава комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цена за посещение любых музеев-участников с 18:00 до 06:00 составит 400 рублей, то есть, она осталась на уровне прошлого года. Темой акции 2018 года станут «Метаморфозы», подготовлена и специальная программа.

Среди участников-новичков стал мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», Музей железных дорог России и другие. Железнодорожный музей, к примеру, растопит для посетителей настоящий паровоз.

Желающим поучаствовать в акции необходимо внимательно ознакомиться с программой «Ночи музеев»: более 50 музеев будут работать с 18:00 до 23:00 19 мая, остальные — до 06:00 20 мая.

Так, до 23:00 свои двери откроют около 10 библиотек, музеи-квартиры Блока, Самойловых, Аллилуевых, Римского-Корсакова и другие, музейные комплексы в Разливе, Царском Селе, Петергофе, Всероссийский музей Пушкина, Русский музей в Михайловском замке, Музей космонавтики и ракетной техники, ЦПКиО имени Кирова, Шереметевский дворец и другие.

В то же время всю ночь до 06:00 будут работать Академическая Капелла, Гатчинский и Приоратский дворцы, Ботанический сад Петра Великого, Большой зал Филармонии Шостаковича, Библиотека комиксов, музеи Анны Ахматовой, Суворова, Достоевского, Планетарий и другие организации.

Как пояснил Константин Сухенко, в городе в эту ночь метро не прекратит свою работу, к тому же, с 23:00 на маршруты выйдут ночные автобусы.

В пресс-службе петербургского метрополитена подтвердили, что в ночь с 19 на 20 мая 2018 года подземка будет работать без перерыва."В кассах станций метрополитена пассажиры в это время смогут приобрести только жетоны. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и электронным проездным билетам, — отметили в метро.

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