В Пермь пришёл холодный фронт: температура упадёт на 13 градусов
Самый жаркий день этого мая сменится заморозками.
Самый жаркий день этого мая сменится заморозками.
15 мая стало самым жарким днём нынешней весны. Термометры в районе аэропорта «Большое Савино» зафиксировали отметку в 22 градуса. Однако тепло продержалось в нашем регионе всего пару часов. К вечеру в Прикамье пришёл очередной холодный фронт.
МЧС разослало предупреждение жителям о штормовом предупреждении. По прогнозам, порывы ветра усилится до 15−20 метров в секунду.
«Штормовые ветра для Пермского края — явление нормальное. Но сегодня сложилась необычная ситуация. Утром зафиксирован климатический минимум, когда температура опустилась ниже нуля, но уже днём ситуация изменилась и температура превысила норму. Однако в ближайшие часы она вновь упадёт — примерно на 13 градусов. Ночью в крае ожидаются заморозки. В Перми под утро столбик термометра приблизится к 0, а по северу и востоку края может опуститься до -4», — рассказал специалист
По словам синоптика, в Перми при прохождении холодного фронта могли бы быть и грозы, но воздух пока очень сухой. А вот продвижение на юг вторжение может обернуться дождями и грозами в некоторых районах края. Соседним регионам повезло ещё меньше. Например, в Свердловской области не исключены снегопады.
Впрочем, уже завтра, 16 мая холода ослабеют. Температура воздуха днём прогреется до +13…+15 градусов. При этом будет безветрен и солнечно. В четверг столбик термометра поднимется ещё выше — до +17… +19 градусов. В пятницу в Пермский край вновь придёт похолодание, но оно станет не таким масштабным, как прогнозировалось ранее.