В Пермь пришёл холодный фронт: температура упадёт на 13 градусов

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15 мая стало самым жарким днём нынешней весны. Термометры в районе аэропорта «Большое Савино» зафиксировали отметку в 22 градуса. Однако тепло продержалось в нашем регионе всего пару часов. К вечеру в Прикамье пришёл очередной холодный фронт.

МЧС разослало предупреждение жителям о штормовом предупреждении. По прогнозам, порывы ветра усилится до 15−20 метров в секунду.

«Штормовые ветра для Пермского края — явление нормальное. Но сегодня сложилась необычная ситуация. Утром зафиксирован климатический минимум, когда температура опустилась ниже нуля, но уже днём ситуация изменилась и температура превысила норму. Однако в ближайшие часы она вновь упадёт — примерно на 13 градусов. Ночью в крае ожидаются заморозки. В Перми под утро столбик термометра приблизится к 0, а по северу и востоку края может опуститься до -4», — рассказал специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.

По словам синоптика, в Перми при прохождении холодного фронта могли бы быть и грозы, но воздух пока очень сухой. А вот продвижение на юг вторжение может обернуться дождями и грозами в некоторых районах края. Соседним регионам повезло ещё меньше. Например, в Свердловской области не исключены снегопады.