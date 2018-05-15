Канатоходец пройдет над Невой по разведенному Дворцовому мосту
Главный мост
Главный мост
27 мая, в День Города, через разведенный Дворцовый мост в
В День города Дворцовый мост разведут ровно в полночь, Сразу вслед за этим зажгутся факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Проход 32-летнего канатоходца Расула Абакарова по канату в створах разведённой переправы, по замыслу чиновников, должен стать кульминацией праздника.
Репетиции смертельно опасного трюка, как передает агентство, проводились в апреле этого года совместно со специалистами «Мостотреста».
Напомним, что в День Города 27 мая петербуржцев и гостей