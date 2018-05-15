16 мая на Крестовском острове пройдет проверка систем оповещения
МЧС готовится к проведению Чемпионата мира — 2018.
МЧС готовится к проведению Чемпионата мира — 2018.
В среду, 16 мая, над Крестовским островом раздастся голос из громкоговорителей. Оглашать окрестности он будет всего семь минут — с 11.32 до 11.39. Сверяйте часы. Страшных известий передавать не будет. Как объяснили в Управлении МЧС по Петербургу, это просто проверка в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018.
Проверять будут комплексы оповещения на стадионе «Санкт-Петербург — Арена» и на территории Крестовского острова в целом.
— На территории стадиона, Крестовского острова и прилегающей территории Приморского и Петроградского района будут включены электромеханические сирены, мобильные технические средства оповещения и другие технические средства, — сообщают в
Кстати, сирены будут выть целых три минуты — с 11.34 до 11.37. Называется это «предупредительный сигнал «Внимание всем!».
Всю информацию будут дублировать еще и с громкоговорителей на спецмашине МЧС, по СМС, из рупоров на станциях «Крестовский остров», «Чкаловская» и «Старая деревня» на фиолетовой ветке и на «Петроградской» на синей ветке.