16 мая на Крестовском острове пройдет проверка систем оповещения

Источник: Комсомольская правда

В среду, 16 мая, над Крестовским островом раздастся голос из громкоговорителей. Оглашать окрестности он будет всего семь минут — с 11.32 до 11.39. Сверяйте часы. Страшных известий передавать не будет. Как объяснили в Управлении МЧС по Петербургу, это просто проверка в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018.

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Проверять будут комплексы оповещения на стадионе «Санкт-Петербург — Арена» и на территории Крестовского острова в целом.

— На территории стадиона, Крестовского острова и прилегающей территории Приморского и Петроградского района будут включены электромеханические сирены, мобильные технические средства оповещения и другие технические средства, — сообщают в пресс-службе МЧС.

Кстати, сирены будут выть целых три минуты — с 11.34 до 11.37. Называется это «предупредительный сигнал «Внимание всем!».