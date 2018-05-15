В школах Москвы введут пятую четверть
В рамках проекта «Московская смена» в 132 столичных школах будет введена пятая четверть: все желающие смогут «подтянуться» по различным дисциплинам.
В рамках проекта «Московская смена» в 132 столичных школах будет введена пятая четверть: все желающие смогут «подтянуться» по различным дисциплинам.
Об этом сегодня на
Принимать заявления от всех желающих в произвольной форме будут с 24 мая. В первую очередь там ждут ребят, у которых есть сложности с социализацией. В проекте будут участвовать школы, оснащенные техническими лабораториями. «Один из приоритетов — робототехника», — уточнил Карпов. В основном занятия проведут в форме