Скворцова призвала создать в России регистр врачей

«Для того чтобы вся система качества медицинской помощи заработала, нам необходимо в единой государственной системе в сфере здравоохранения иметь подсистему — федеральный регистр всех врачей и в перспективе среднего медицинского персонала. Эти врачи не только государственных и муниципальных учреждений, но и всех допущенных к медицинской деятельности, в том числе частных организаций», — рассказала Скворцова.

Она добавила, что эта система будет соединена с системой идентификации, для того чтобы была возможность визуализировать человека, который называется врачом. Система позволит увидеть, какое образование получил врач, какие закончил курсы повышения квалификации. «Фактически, мы увидим портфолио врача», — пояснила Скворцова.