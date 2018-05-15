Первый в России светодиодный шлагбаум появился в Новосибирске

Новые технические приемы применяют в Новосибирске для обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. Так на перегоне «Новосибирск-Западный — Обь» появился светодиодный шлагбаум.

Находится этот перегон на улице Порт-Артурской. На опорах освещения здесь установили устройства, которые при приближении поездов и закрытии шлагбаума проецируют полосу красного света на проезжую часть.

— Здесь же установлены проблесковые маячки желтого цвета, включающиеся при подаче извещения о приближении поезда. Такие подходы к обеспечению безопасного пересечения автотранспортом железнодорожного полотна применены впервые в России, — рассказывают в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.