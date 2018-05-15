Первый в России светодиодный шлагбаум появился в Новосибирске
Его установили на одном из железнодорожных перегонов.
Его установили на одном из железнодорожных перегонов.
Новые технические приемы применяют в Новосибирске для обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. Так на перегоне «Новосибирск-Западный — Обь» появился светодиодный шлагбаум.
Находится этот перегон на улице
— Здесь же установлены проблесковые маячки желтого цвета, включающиеся при подаче извещения о приближении поезда. Такие подходы к обеспечению безопасного пересечения автотранспортом железнодорожного полотна применены впервые в России, — рассказывают в
В организации отмечают, что в области действуют 149 переездов, 51 из них круглосуточно контролируются дежурными работниками, а 117 переездов оборудованы автоматической переездной сигнализацией. На 40 переездах с наиболее интенсивным движением установлены заградительные устройства.