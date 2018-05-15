Стали известны даты проведения сабантуев в регионах Российской Федерации

23 июня праздник плуга проведут в Самарской области. 30 июня сабантуй соберет башкир и татар в Ленинградской, Свердловской областях, 7 июля — в Челябинской области. 14 июля праздник проведут в Курганской области.

В целях сохранения и развития башкирской национальной культуры и национальных видов спорта, поддержки соотечественников за пределами Республики Башкортостан, установления культурных и экономических контактов между регионами делегации Республики Башкортостан будут направлены для участия в народном празднике «Сабантуй» в регионах Российской Федерации.