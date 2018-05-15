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17:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Стали известны даты проведения сабантуев в регионах Российской Федерации

УФА, 15 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкортостане утвержден график традиционных сабантуев, которые состоятся в регионах России — местах компактного проживания башкир и татар.

Источник: Башинформ

Согласно распоряжению Правительства, первые народные праздники пройдут 16 июня в Саратовской области, Бардымском районе Пермского края, городе Когалыме ХМАО-ЮГРА.

23 июня праздник плуга проведут в Самарской области. 30 июня сабантуй соберет башкир и татар в Ленинградской, Свердловской областях, 7 июля — в Челябинской области. 14 июля праздник проведут в Курганской области.

21 июля Общегородской сабантуй организуют в парке Коломенское г. Москвы.

Точные места проведения праздника можно посмотреть по ссылке.

В целях сохранения и развития башкирской национальной культуры и национальных видов спорта, поддержки соотечественников за пределами Республики Башкортостан, установления культурных и экономических контактов между регионами делегации Республики Башкортостан будут направлены для участия в народном празднике «Сабантуй» в регионах Российской Федерации.

Руководителям республиканских органов исполнительной власти поручено принять участие в народном празднике. Администрациям муниципальных районов и городских округов республики рекомендовано принять участие в народном празднике «Сабантуй», организовать башкирские этно-фольклорные участки и выставки национальной кухни.

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