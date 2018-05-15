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17:16 (мск), источник: РИА Крым

То жар, то холод: синоптики предсказали погоду на лето в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Селевые потоки под Судаком затопили пять десятков автомобилей и 80 га виноградников, беспощадный град в Белогорском и Красногвардейском районах принес аграриям более 100 млн рублей ущерба, а сильные ливни оставили сотни крымских сел без электроснабжения.

Источник: РИА "Новости"

Как видим, курортный сезон 2017 года преподнес множество опасных климатических сюрпризов. Что ждет гостей и жителей полуостров этим летом, РИА Новости Крым рассказали климатологи и синоптики.

Прохладный июль и жаркий август

Еще 20−25 лет назад синоптики не могли дать точного прогноза и на сутки. Теперь, с развитием технологий, специалисты могут спрогнозировать погоду на следующие три дня с вероятностью 95%, а до семи дней — с вероятностью 85%.

«В 90-х годах погоду сложно было прогнозировать и на сутки, когда были факсимильные карты, не было компьютеров. За последние 15−20 лет мы шагнули далеко вперед и сегодня карты отрабатываются в автоматическом режиме, и остается только анализировать их. Заблаговременность прогноза увеличивается до пяти-семи суток. Хотя есть и долгосрочные прогнозы — на месяц, сезон. У них оправданность 60%», — поделился спецификой работы специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Несмотря на неточность долгосрочного прогнозирования, специалист отмечает, что в Крыму в июне и августе должно быть довольно жарко, а в июле погода будет прохладнее обычной.

«Те фоновые прогнозы, которые мы сегодня видим, говорят, что июнь в Крыму по температуре и осадкам будет близким к норме. Для Симферополя это +13,9 ночью и +25,7 днем, количество осадков — 58 мм. Около этих цифр будет выстраиваться сценарий погоды. Июль по температуре может быть прохладней, чем положено. Есть вероятность, что в этом месяце лето немного споткнется, но это относительно. В августе оно вернет утраченные позиции», — спрогнозировал Тишковец.

Он также добавил, что август будет традиционно жарким, а в сентябре ожидается дефицит осадков: если среднемесячная норма составляет 42 мм, то в этом году дождей «будет явно меньше». Зато бархатный сезон будет довольно продолжительным.

В ближайшие дни крымчан и туристов ждет солнечная и сухая погода. Ночью будет от +9 до +14, а днем — от 21 до 26 градусов тепла. Ближе к выходным возникнет вероятность кратковременных дождей и гроз. При этом синоптик отметил, что в этом году май будет особенно теплым, так как среднесуточные температуры превышают норму на 4 градуса.

Становится слишком опасно

В Международный день климата, отмечаемый 15 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал агентству, что в последние годы климат в России «нервничает», его продолжает «шатать» из стороны в сторону, в результате чего нас «бросает» то из жары в холод, то из засухи в тропические ливни. Во многих регионах страны эксперты начали наблюдать явления, которые никогда не были свойственны этим территориям.

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Крымские эксперты давно заметили, что с каждым годом на полуострове, как и во всем мире, растет количество особо опасных природных явлений. Каждые 10 лет количество таких форс-мажорных ситуаций растет минимум на 7%. За год на территории страны происходит 500−700 тяжелых погодных ситуаций, которые наносят колоссальный материальный ущерб, говорит Тишковец.

Доктор географических наук, профессор кафедры геоэкологии Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Боков убежден, что с каждым годом климат на планете становится все более неустойчивым. Это приводит к тому, что экстремальные гидрометеорологические условия происходят чаще, чем когда бы то ни было раньше.

В то же время, отмечает эксперт, климат цикличен, благодаря чему ученые могут давать долгосрочные прогнозы погоды. Однако цикличность все чаще нарушается, что осложняет предсказания на длительный период.

«Представьте себе пилу: поверхность ее зубчиков будет, грубо говоря, соответствовать изменению температур. В целом, температура растет, но периодически падает. При этом, в каждом году может быть что угодно», — говорит Боков.

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