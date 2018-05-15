Спасатель из Новополоцка получил медаль

Трехмесячного ребенка спас на пожаре в Новополоцке сотрудник МЧС Дмитрий Филитарин. Это произошло 29 ноября 2017 года. Пожар начался в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Когда спасатели прибыли по вызову, они нашли в квартире двух женщин без сознания. В кухне без чувств лежала пенсионерка, а около детской кроватки — молодая женщина. В кроватке был трехмесячный ребенок. Маленькую девочку, ее бабушку и мать спасли сотрудники газодымозащитной службы МЧС.