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17:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Спасатель из Новополоцка получил медаль

Молодой человек спас на пожаре двоих взрослых и младенца.

Источник: Комсомольская правда

Трехмесячного ребенка спас на пожаре в Новополоцке сотрудник МЧС Дмитрий Филитарин. Это произошло 29 ноября 2017 года. Пожар начался в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Когда спасатели прибыли по вызову, они нашли в квартире двух женщин без сознания. В кухне без чувств лежала пенсионерка, а около детской кроватки — молодая женщина. В кроватке был трехмесячный ребенок. Маленькую девочку, ее бабушку и мать спасли сотрудники газодымозащитной службы МЧС.

-Указом президента Беларуси от 11 мая 2018 года № 176 за умелые, инициативные и смелые действия при проведении аварийно-спасательных работ прапорщик внутренней службы Дмитрий Филитарин, мастер-спасатель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Новополоцкого ГОЧС награжден медалью «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба МЧС.

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