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18:03 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Во всех лесничествах Иркутской области объявлен пожароопасный сезон

В северных лесничествах Иркутской области, где ранее не было угрозы возникновения лесных пожаров, открыт пожароопасный сезон.

Источник: AP 2018

11 мая сезон стартовал в Нижнеилимском лесничестве, 14 мая в Бодайбинском, Катангском и Мамском. Последними пожароопасный сезон открыли 15 мая Илимское, Казачинско-Ленское, Киренское, Северное и Усть-Кутское лесничества, сообщает пресс-служба правительства региона.

В лесничествах, расположенных в южных районах Иркутской области, а также в Бирюсинском, Жигаловском, Усть-Удинском и Чунском пожароопасный сезон был открыт в апреле.

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