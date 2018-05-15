Во всех лесничествах Иркутской области объявлен пожароопасный сезон
В северных лесничествах Иркутской области, где ранее не было угрозы возникновения лесных пожаров, открыт пожароопасный сезон.
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В северных лесничествах Иркутской области, где ранее не было угрозы возникновения лесных пожаров, открыт пожароопасный сезон.
11 мая сезон стартовал в Нижнеилимском лесничестве, 14 мая в Бодайбинском, Катангском и Мамском. Последними пожароопасный сезон открыли 15 мая Илимское,
В лесничествах, расположенных в южных районах Иркутской области, а также в Бирюсинском, Жигаловском,