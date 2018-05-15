Во всех лесничествах Иркутской области объявлен пожароопасный сезон

11 мая сезон стартовал в Нижнеилимском лесничестве, 14 мая в Бодайбинском, Катангском и Мамском. Последними пожароопасный сезон открыли 15 мая Илимское, Казачинско-Ленское, Киренское, Северное и Усть-Кутское лесничества, сообщает пресс-служба правительства региона.

В лесничествах, расположенных в южных районах Иркутской области, а также в Бирюсинском, Жигаловском, Усть-Удинском и Чунском пожароопасный сезон был открыт в апреле.