В Волгограде хозяевам квартир в недостроенном доме ошибочно начислили налог
С подачи прокуратуры владельцам квартир в недостроенном доме № 51а, расположенном на улице Чуйкова в Волгограде, пересматривают ошибочно начисленный налог.
С подачи прокуратуры владельцам квартир в недостроенном доме № 51а, расположенном на улице Чуйкова в Волгограде, пересматривают ошибочно начисленный налог.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в 2014 году МУП «Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации» направило в налоговую информацию об инвентаризационной стоимости квартир в доме, полученную после оценки, проведенной по инициативе дольщиков.
В итоге людям стали начислять налог на имущество физических лиц. Однако на момент проведения оценки дом в эксплуатацию введен не был, поэтому людям должны сделать пересчет и вернуть деньги.