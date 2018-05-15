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17:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде хозяевам квартир в недостроенном доме ошибочно начислили налог

С подачи прокуратуры владельцам квартир в недостроенном доме № 51а, расположенном на улице Чуйкова в Волгограде, пересматривают ошибочно начисленный налог.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в 2014 году МУП «Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации» направило в налоговую информацию об инвентаризационной стоимости квартир в доме, полученную после оценки, проведенной по инициативе дольщиков.

В итоге людям стали начислять налог на имущество физических лиц. Однако на момент проведения оценки дом в эксплуатацию введен не был, поэтому людям должны сделать пересчет и вернуть деньги.

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