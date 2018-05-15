В Волгограде хозяевам квартир в недостроенном доме ошибочно начислили налог

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в 2014 году МУП «Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации» направило в налоговую информацию об инвентаризационной стоимости квартир в доме, полученную после оценки, проведенной по инициативе дольщиков.