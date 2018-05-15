Кто в Молдове может лишиться водительских прав: власти решают

Источник: Sputnik.md

«Выявлено свыше 600 случаев незаконной выдачи водительских прав… Бизнес на водительских правах попал в поле зрения Антикоррупционного центра еще в прошлом году, а период расследования включает ноябрь 2017-го — февраль 2018 года», — сообщили в НАЦ.

По данным Антикоррупционного центра, выявлено 393 случая мошенничества на теоретическом тестировании и 219 нарушений на практических экзаменах.

Как сообщили в НАЦ, водительские права можно было получить незаконным путем, заплатив 500−1500 евро.

«Удалось установить прямое участие членов экзаменационной комиссии в подсказках правильных ответов прямо в зале, где проводилось тестирование, или по телефону. Также зарегистрированы случаи, когда вместо кандидата на получение прав тестирование сдавал экзаменатор», — добавили в НАЦ.

Согласно материалам дела, в 9% случаев кандидаты даже не присутствовали на экзаменах, а в некоторых случаях — и вовсе находились за пределами страны.

Всего во вторник утром провели порядка 60 обысков в служебных помещениях и по месту жительства сотрудников Агентства публичных услуг, а также работников столичных автошкол. В ходе проверок, как сообщили в НАЦ, обнаружены деньги, документы и другие материалы, касающиеся этого дела.

«Рассматривается возможность аннулирования водительских прав, выданных с нарушениями», — сообщили в Антикоррупционном центре.