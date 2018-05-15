В центре Воронежа начали принудительный демонтаж «некрасивых» вывесок
Убирают входные группы и рекламные конструкции, не соответствующие
Убирают входные группы и рекламные конструкции, не соответствующие
Еще три года назад в городе приняли постановление о
— Ряд предпринимателей охотно идут навстречу, с энтузиазмом приводят в порядок свои входные группы, — комментируют в мэрии. — Однако есть и те, кто не хочет добровольно демонтировать нелегальные конструкции.
Районная управа вновь приступила к принудительному уничтожению вывесок. Недавно сняли рекламный короб банка на Пушкинской. Надо отметить, что само учреждение не работало уже год. Собственник помещения не спешил убирать старую вывеску. В мэрии пообещали, что работы по демонтажу рекламных конструкций в Центральном районе будут продолжены.