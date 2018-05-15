В центре Воронежа начали принудительный демонтаж «некрасивых» вывесок

Источник: мэрия Воронежа

Еще три года назад в городе приняли постановление о дизайн-регламенте. В зоне строгих требований оказались 32 улицы, на которых расположено более двух тысяч входных групп.

— Ряд предпринимателей охотно идут навстречу, с энтузиазмом приводят в порядок свои входные группы, — комментируют в мэрии. — Однако есть и те, кто не хочет добровольно демонтировать нелегальные конструкции.