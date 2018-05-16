Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция внезапно меняет позицию в отношении российского Крыма
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Сына погибшего полицейского отвели в школу 70 сослуживцев отца
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
На сколько подорожает ОСАГО
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
12:49 (мск), источник: РИА Новости

Суд признал решение об изъятии детей у жительницы Екатеринбурга законным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Свердловский областной суд признал законным приговор Орджоникидзевского районного суда, отказавшегося вернуть детей жительнице Екатеринбурга Юлии Савиновских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Судебная коллегия постановила оставить приговор Орджоникидзевского районного суда без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала судья.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, Савиновских не собирается останавливаться на достигнутом. «Дальше мы обратимся в суд кассационной инстанции, нас ждет две кассации, прежде чем обратиться в ЕСПЧ. На самом деле надо быть реалистами. Никто не ждал положительного решения», — заявил Бушмаков после оглашения решения суда.

Как отметил защитник Савиновских, суд не посчитал возможным принять во внимание экспертизу, согласно которой женщина была признана вменяемой. «Мы будем ждать мотивировочную часть сегодняшнего решения», — сказал адвокат.

Громкий случай изъятия детей из семьи Савиновских произошел ранее в Екатеринбурге. По словам матери, двух приемных детей забрали у нее после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. В свою очередь власти заявляли, что это произошло из-за болезни женщины, при которой детей усыновлять не разрешается. Адвокат Савиновских опроверг наличие подобного заболевания.

Сообщалось, что органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера. Сама женщина отмечала, что пол менять не собирается. Ее муж заявлял, что у приемных детей в семье было все необходимое.

 Самолет 'Уральских авиалиний' экстренно сел в Екатеринбурге
'Просто смотрел гаджеты'. За что инвалида избили в ТЦ в Екатеринбурге
Меркель: кризис в Сирии не решить без России
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Американский политик назвала Хиллари Клинтон «позором США»
Европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Россия вышла в лидеры по экономической преступности
СМИ: Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Давай проверим, насколько хорошо ты помнишь о романах звезд. Некоторые из них в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами, зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь