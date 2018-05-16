Суд признал решение об изъятии детей у жительницы Екатеринбурга законным

Источник: РИА Новости

«Судебная коллегия постановила оставить приговор Орджоникидзевского районного суда без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала судья.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, Савиновских не собирается останавливаться на достигнутом. «Дальше мы обратимся в суд кассационной инстанции, нас ждет две кассации, прежде чем обратиться в ЕСПЧ. На самом деле надо быть реалистами. Никто не ждал положительного решения», — заявил Бушмаков после оглашения решения суда.

Как отметил защитник Савиновских, суд не посчитал возможным принять во внимание экспертизу, согласно которой женщина была признана вменяемой. «Мы будем ждать мотивировочную часть сегодняшнего решения», — сказал адвокат.

Громкий случай изъятия детей из семьи Савиновских произошел ранее в Екатеринбурге. По словам матери, двух приемных детей забрали у нее после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез. В свою очередь власти заявляли, что это произошло из-за болезни женщины, при которой детей усыновлять не разрешается. Адвокат Савиновских опроверг наличие подобного заболевания.