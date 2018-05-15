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18:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Средний Урал идут мороз и ураган

Лучше сидеть дома.

На Свердловскую область надвигается шторм. Отдельные порывы ветра могут достигать 26 метров в секунду. Предупреждение об опасном метеоявлении направлено в органы власти и на предприятия.

Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном ГУ МЧС РФ, ураганный ветер может спровоцировать аварии на объектах энергетики, нарушение связи, а также повредить крыши жилых домов и строений. В связи с этим стоит соблюдать меры безопасности: по возможности не выходить на улицу; не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями, а также не парковать там автомобили. При перепадах напряжения в электросети в квартирах необходимо немедленно обесточить электроприборы.

Кроме того, синоптики предупреждают о ночных заморозках. По данным Уральского УГМС, в ночь на 16 и 17 мая в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае похолодает до минус 5 градусов.

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