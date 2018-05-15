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18:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Работница Спецавтохозяйства в Приднестровье нашла сумку, набитую деньгами

Она честно отнесла их в милицию, владелицу вещи нашли.

Источник: Комсомольская правда

Паспорт, карточки для пополнения счёта мобильного телефона и крупная сумма денег почти сутки пролежали недалеко от урны возле железнодорожного вокзала в Тирасполе.

«Мы бригадой пошли сюда убирать. Когда я подметала, увидела женскую сумку. Она валялась на траве. Я её открыла. Там внутри были пакет, деньги и документы», — рассказала сотрудница тираспольского Спецавтохозяйства Анна Откалюк.

Без раздумий Анна отнесла находку на Пост миграционного контроля «Ж/д вокзал». Сотрудники милиции произвели пересчёт денежных средств, находившихся в сумочке. В ней оказалось три тысячи евро и сто долларов США.

«Примерно в 11.40 к нам обратилась сотрудница Спецавтохозяйства, сказала, что она нашла женскую сумочку. Мы выяснили адрес и телефон хозяйки сумочки, связались с ней и вернули денежные средства и паспорт данной гражданке», — отметил старший инспектор ПМК «Ж\д вокзал» г. Тирасполь Роман Брекун.

Анна Степановна Твердохлебова — хозяйка находки, рассказала, что днём ранее возвращалась домой от сына, у которого гостила в Греции. Была уставшая и, видимо, по неосторожности, сумочку выронила.

«Я уже, когда приехала домой, обнаружила, что сумочки нет. Расстроилась, плакала, позвонила сыну в Грецию. Найти даже и не надеялась. Я очень благодарна этой женщине, и вам всем спасибо большое!» — сказала Анна Твердохлебова.

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