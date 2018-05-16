Ликвидация «Черной дыры» и «Белого моря» начнется в июне

Крупнейшие в Европе объекты накопленного экологического вреда начнут ликвидировать в июне 2018 года. Речь идет свалке промотходов «Черная дыра», шламонакопителе «Белое море» и полигоне ТБО «Игумново» в Дзержинске.

На ликвидацию этих трех объектов правительство РФ решило выделить 3,3 млрд рублей из резервного фонда. При этом общая стоимость работ — чуть более 7 млрд рублей.

Напомним, что исполнителем работ является ООО «Газэнергострой — экологические технологии». На объектах уже выполнены подготовительные работы, возведены временные сооружения и осуществлен монтаж части основного технологического оборудования.

— Решение о выделении дополнительных средств позволит нам продолжить активную работу на объектах, — отметил президент ГК корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин.