Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Где разваленная под санкциями РФ?!»: Семенченко устроил истерику
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Ученые обнаружили связь между леворукостью и весом новорожденных
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Как разные знаки зодиака привлекают к себе внимание
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Малахова сняли спящим в отеле с экс-супругой Джигарханяна
Жириновский назвал сумму своей пенсии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
Гуф признался в любви Кети Топурия
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как накажут россиян после возврата Крыма Украине сказал Боровой
Россияне раскупили путевки в самое пекло
Фоторепортажи
15Замуж за принца
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
10:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Ликвидация «Черной дыры» и «Белого моря» начнется в июне

Общая стоимость работ превышает семь миллиардов рублей.

Крупнейшие в Европе объекты накопленного экологического вреда начнут ликвидировать в июне 2018 года. Речь идет свалке промотходов «Черная дыра», шламонакопителе «Белое море» и полигоне ТБО «Игумново» в Дзержинске.

На ликвидацию этих трех объектов правительство РФ решило выделить 3,3 млрд рублей из резервного фонда. При этом общая стоимость работ — чуть более 7 млрд рублей.

Напомним, что исполнителем работ является ООО «Газэнергострой — экологические технологии». На объектах уже выполнены подготовительные работы, возведены временные сооружения и осуществлен монтаж части основного технологического оборудования.

— Решение о выделении дополнительных средств позволит нам продолжить активную работу на объектах, — отметил президент ГК корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин.

Ожидается, что средства на проведение работ по ликвидации трех объектов будут доведены до исполнителя в середине июня.

Все новости региона
 Науку отдали вузам
Эпоха гегемонии США по числу Нобелевских лауреатов подошла к концу
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
Американка не стала лечить рак ради рождения детей и умерла
Чубайс обрадовался, что его не пригласили в правительство
Началось движение по автомобильной части Крымского моста
Северная Корея пригрозила отказаться от участия в саммите с США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь