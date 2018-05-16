Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Открытие Крымского моста возмутило Европу
Нужно ли срывать букву «Ш»?
43-летняя Рудковская готовится родить дочку
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Ксения Собчак в платье в горох вышла в свет во Франции
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Провокации Киева в день открытия Крымского моста были ожидаемы
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
12:46 (мск), источник: N + 1

Простуду наконец-то научились лечить по-настоящему

Британские исследователи синтезировали класс веществ, которые в будущем наконец-то смогут вылечить простуду.

Вещества, подавляющие процесс модификации структурных белков риновирусов — возбудителей респираторных заболеваний — помешали формированию новых вирусных частиц, благодаря чему вирусы не смогли размножаться и инфицировать клетки. Как сообщается в статье в Nature Chemistry, этот подход также оказался эффективным против вирусов полиомиелита и ящура.

Всем известную простуду, которая сопровождается насморком и болью в горле, вызывают риновирусы, принадлежащие к семейству пикорнавирусов. Помимо относительно безобидного насморка, риновирусы ответственны за осложнения серьезных респираторных заболеваний, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Несмотря на высокую социальную значимость перечисленных болезней, ученым до сих пор не удавалось найти препарат, эффективно подавляющий жизнеспособность риновирусов. Причиной тому стало большое разнообразие серотипов риновирусов, а также быстрая выработка устойчивости к ряду веществ благодаря высоким темпам размножения и мутагенеза. Традиционно при простуде рекомендуют ряд средств, которые, однако, только облегчают симптомы, но неэффективны в борьбе с риновирусами.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона под руководством Роберто Солари (Roberto Solari) и Эдварда Тейта (Edward Tate) разработали новый класс препаратов, в очень низких концентрациях подавляющих сборку вирусных частиц. На клеточных культурах ученые показали, что вещество, представляющее собой ингибитор посттрансляционной модификации вирусного структурного белка VP0, блокирует способность вируса к размножению и инфицированию клеток, и при этом нетоксично для самих клеток.

Представителям семейства пикорнавирусов, в том числе и вирусам простуды, после попадания в эукариотическую клетку для сборки новых вирусных частиц необходимо должным образом подготовить новосинтезированные белки структурной оболочки. Частью этого процесса является присоединение остатка миристиновой кислоты к концу структурного белка VP0. Эта реакция называется N-миристилированием. За присоединение остатка этой жирной кислоты к белкам отвечают клеточные ферменты под названием N-миристилтрансферазы (NMT). У человека есть два таких фермента (NMT1 и NMT2).

В процессе поиска ингибиторов NMT малярийного плазмодия (возбудителя малярии) исследователи обнаружили, что один из найденных компонентов под кодовым названием IMP-72 также незначительно подавляет активность человеческих ферментов. Анализируя структуру комплекса IMP-72 с ферментом, в новой работе ученые на основе IMP-72 синтезировали еще ряд соединений, обладающих гораздо большей эффективностью в качестве ингибиторов миристилтранфераз человека. Лучшим из них оказался компонент IMP-1088, который подавлял активность обоих ферментов в нано- и пикомолярных концентрациях.

Оказалось, что in vivo IMP-1088 эффективно блокирует миристилирование структурного белка, что полностью нарушает процесс сборки частиц риновируса, как на культуре клеток HeLa, так и в первичной культуре бронхиального эпителия человека. Подавление сборки вирусных частиц быстро остановило распространение инфекции в клеточной культуре. Кроме нескольких разновидностей риновируса, ингибитор также помешал распространяться другим пикорнавирусам, которые тоже используют миристилирование — возбудителям полиомиелита и ящура.

По словам авторов работы, ингибиторы миристилирования, в частности, IMP-1088, могут стать основой эффективных препаратов против риновирусных инфекций (простуды), а также других инфекций, вызванных пикорнавирусами. При этом вероятность возникновения устойчивости к ним крайне мала, так как вещество действует на клеточные белки, а не на вирусные. Тем не менее, ингибирование при помощи IMP-1088 оказалось обратимым, поэтому лекарство на его основе вероятно будет работать лучше всего в самом начале инфекции. Для этого в клинику необходимо ввести диагностические методы, позволяющие быстро распознать риновирус.

Одна из немногих вирусных инфекций, для которых сегодня существует эффективное лечение, — это гепатит С. При этом стоимость курса противовирусных препаратов, позволяющих полностью вылечиться с вероятностью 97%, постоянно снижается.

Дарья Спасская.

 В Саудовской Аравии нашли 85-тысячелетние следы древних сапиенсов
Первые межпланетные кубсаты сфотографировали Землю с расстояния в миллион километров
Меркель: кризис в Сирии не решить без России
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Американский политик назвала Хиллари Клинтон «позором США»
Европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Россия вышла в лидеры по экономической преступности
СМИ: Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Давай проверим, насколько хорошо ты помнишь о романах звезд. Некоторые из них в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами, зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь