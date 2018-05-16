Тип личности предложили определять по энцефалограмме
С ее помощью всех мужчин можно поделить всего на три группы.
С ее помощью всех мужчин можно поделить всего на три группы.
Саратовские ученые выяснили, что активность мозга, регистрируемая при записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у здоровых мужчин во время выполнения заданий на внимательность и скорость реакции, зависит от особенностей их личности. Исследователи считают, что найденная ими закономерность поможет выявлять сильные и слабые стороны кандидатов при приеме на работу, связанную с повышенной ответственностью и риском. Препринт научной статьи можно найти на сервере biorXiv, а сама она подана на публикацию в PLOS.
Испытуемыми стали 22 здоровых мужчины, периодически посещающие спортзал. Их средний возраст составлял 33 года. Каждого тестировали отдельно. В первый день добровольцы заполняли «16-факторный личностный опросник» Р. Кеттела, определяющий степень проявления у человека таких черт (либо их противоположности), как склонность к знакомствам, степень доверия к окружающим, эмоциональная устойчивость, смелость, подозрительность, консерватизм и пр. Также мужчин опрашивал психолог: это тоже помогало выявить тип их личности.
На следующем этапе испытуемые рассматривали 5 таблиц Шульте. Это квадраты 5 на 5 ячеек, в каждой из которых записаны числа. Участникам исследования требовалось как можно быстрее найти и отметить в каждой таблице все числа от 1 до 25 строго в порядке возрастания, без пропусков (нельзя было искать «3», пока человек не увидел «2»). Задание делали на распечатанных таблицах, так как при выполнении компьютерного варианта глаза непроизвольно следуют за курсором,
Во время работы с таблицами у мужчин снимали электроэнцефалограмму с кожи головы. Затем запись ЭЭГ каждого анализировали на предмет того, как меняется выраженность различных ритмов электрической активности головного мозга в разные моменты выполнения заданий. Под ритмами активности имеются в виду колебания электрического потенциала, вызванные совокупной работой нервных клеток в тех или иных областях коры больших полушарий (находящихся непосредственно под электродом) и имеющие сходный период и амплитуду. Одни «мозговые ритмы» связывают с повышенным вниманием, другие — со спокойным бодрствованием с закрытыми глазами, третьи — со сном
По итогам анализа ЭЭГ испытуемые разделились на три группы. В каждой из них порядок изменения преобладающих «мозговых ритмов» во времени и различных регионах коры больших полушарий был сходным. Когда к этому добавили результаты бесед с психологом и «16-факторного личностного опросника», выяснилось, что мужчины в пределах каждой группы близки и по своим чертам характера.
Такие результаты показывают, что общую характеристику личности в теории можно дать даже человеку, которого никогда не видел, опираясь лишь на изменение электрической активности его мозга при решении определенного типа задач (по крайней мере, таблиц Шульте). Авторы исследования считают, что выявленная ими закономерность будет полезна при создании интеллектуальных систем оценки личности и для выявления сильных и слабых сторон потенциальных сотрудников, которые пробуются на особо ответственные должности.