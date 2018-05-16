Тип личности предложили определять по энцефалограмме

Саратовские ученые выяснили, что активность мозга, регистрируемая при записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у здоровых мужчин во время выполнения заданий на внимательность и скорость реакции, зависит от особенностей их личности. Исследователи считают, что найденная ими закономерность поможет выявлять сильные и слабые стороны кандидатов при приеме на работу, связанную с повышенной ответственностью и риском. Препринт научной статьи можно найти на сервере biorXiv, а сама она подана на публикацию в PLOS.

Испытуемыми стали 22 здоровых мужчины, периодически посещающие спортзал. Их средний возраст составлял 33 года. Каждого тестировали отдельно. В первый день добровольцы заполняли «16-факторный личностный опросник» Р. Кеттела, определяющий степень проявления у человека таких черт (либо их противоположности), как склонность к знакомствам, степень доверия к окружающим, эмоциональная устойчивость, смелость, подозрительность, консерватизм и пр. Также мужчин опрашивал психолог: это тоже помогало выявить тип их личности.

На следующем этапе испытуемые рассматривали 5 таблиц Шульте. Это квадраты 5 на 5 ячеек, в каждой из которых записаны числа. Участникам исследования требовалось как можно быстрее найти и отметить в каждой таблице все числа от 1 до 25 строго в порядке возрастания, без пропусков (нельзя было искать «3», пока человек не увидел «2»). Задание делали на распечатанных таблицах, так как при выполнении компьютерного варианта глаза непроизвольно следуют за курсором, из-за чего поле зрения испытуемого сужается. Таблицы Шульте проверяют различные свойства внимания человека (распределение, устойчивость и т. д. ) и в некоторой степени скорость реакции.

Во время работы с таблицами у мужчин снимали электроэнцефалограмму с кожи головы. Затем запись ЭЭГ каждого анализировали на предмет того, как меняется выраженность различных ритмов электрической активности головного мозга в разные моменты выполнения заданий. Под ритмами активности имеются в виду колебания электрического потенциала, вызванные совокупной работой нервных клеток в тех или иных областях коры больших полушарий (находящихся непосредственно под электродом) и имеющие сходный период и амплитуду. Одни «мозговые ритмы» связывают с повышенным вниманием, другие — со спокойным бодрствованием с закрытыми глазами, третьи — со сном и т. д. Разные ритмы могут проявляться одновременно, но при этом выраженность каких-то из них будет ниже, а других — выше.

По итогам анализа ЭЭГ испытуемые разделились на три группы. В каждой из них порядок изменения преобладающих «мозговых ритмов» во времени и различных регионах коры больших полушарий был сходным. Когда к этому добавили результаты бесед с психологом и «16-факторного личностного опросника», выяснилось, что мужчины в пределах каждой группы близки и по своим чертам характера.