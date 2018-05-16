Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Открытие Крымского моста возмутило Европу
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сына погибшего полицейского отвели в школу 70 сослуживцев отца
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Провокации Киева в день открытия Крымского моста были ожидаемы
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
12:46 (мск), источник: Чердак

Тип личности предложили определять по энцефалограмме

С ее помощью всех мужчин можно поделить всего на три группы.

Саратовские ученые выяснили, что активность мозга, регистрируемая при записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у здоровых мужчин во время выполнения заданий на внимательность и скорость реакции, зависит от особенностей их личности. Исследователи считают, что найденная ими закономерность поможет выявлять сильные и слабые стороны кандидатов при приеме на работу, связанную с повышенной ответственностью и риском. Препринт научной статьи можно найти на сервере biorXiv, а сама она подана на публикацию в PLOS.

Испытуемыми стали 22 здоровых мужчины, периодически посещающие спортзал. Их средний возраст составлял 33 года. Каждого тестировали отдельно. В первый день добровольцы заполняли «16-факторный личностный опросник» Р. Кеттела, определяющий степень проявления у человека таких черт (либо их противоположности), как склонность к знакомствам, степень доверия к окружающим, эмоциональная устойчивость, смелость, подозрительность, консерватизм и пр. Также мужчин опрашивал психолог: это тоже помогало выявить тип их личности.

На следующем этапе испытуемые рассматривали 5 таблиц Шульте. Это квадраты 5 на 5 ячеек, в каждой из которых записаны числа. Участникам исследования требовалось как можно быстрее найти и отметить в каждой таблице все числа от 1 до 25 строго в порядке возрастания, без пропусков (нельзя было искать «3», пока человек не увидел «2»). Задание делали на распечатанных таблицах, так как при выполнении компьютерного варианта глаза непроизвольно следуют за курсором, из-за чего поле зрения испытуемого сужается. Таблицы Шульте проверяют различные свойства внимания человека (распределение, устойчивость и т. д.) и в некоторой степени скорость реакции.

Во время работы с таблицами у мужчин снимали электроэнцефалограмму с кожи головы. Затем запись ЭЭГ каждого анализировали на предмет того, как меняется выраженность различных ритмов электрической активности головного мозга в разные моменты выполнения заданий. Под ритмами активности имеются в виду колебания электрического потенциала, вызванные совокупной работой нервных клеток в тех или иных областях коры больших полушарий (находящихся непосредственно под электродом) и имеющие сходный период и амплитуду. Одни «мозговые ритмы» связывают с повышенным вниманием, другие — со спокойным бодрствованием с закрытыми глазами, третьи — со сном и т. д. Разные ритмы могут проявляться одновременно, но при этом выраженность каких-то из них будет ниже, а других — выше.

По итогам анализа ЭЭГ испытуемые разделились на три группы. В каждой из них порядок изменения преобладающих «мозговых ритмов» во времени и различных регионах коры больших полушарий был сходным. Когда к этому добавили результаты бесед с психологом и «16-факторного личностного опросника», выяснилось, что мужчины в пределах каждой группы близки и по своим чертам характера.

Такие результаты показывают, что общую характеристику личности в теории можно дать даже человеку, которого никогда не видел, опираясь лишь на изменение электрической активности его мозга при решении определенного типа задач (по крайней мере, таблиц Шульте). Авторы исследования считают, что выявленная ими закономерность будет полезна при создании интеллектуальных систем оценки личности и для выявления сильных и слабых сторон потенциальных сотрудников, которые пробуются на особо ответственные должности.

 Новая российская ракета рискует остаться без работы, если США передумают
Именно поэтому был закрыт проект Ту-144
Меркель: кризис в Сирии не решить без России
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Американский политик назвала Хиллари Клинтон «позором США»
Европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Россия вышла в лидеры по экономической преступности
СМИ: Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ Соперником сборной России по четвертьфинальному поединку будет команда Канады, занявшая 3-е место в группе В. Встреча пройдет в Копенгагене 17 мая и начнется в 17:15 мск
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Давай проверим, насколько хорошо ты помнишь о романах звезд. Некоторые из них в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами, зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь