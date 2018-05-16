Два вида сумчатых оказались на грани вымирания из-за «суицидального» спаривания

Чернохвостая и сероголовая сумчатые мыши (Antechinus arktos и Antechinus argentus) в этом году попали в список угрожаемых видов Австралии. Оба вида были открыты в 2013 году в штате Квинсленд, оба живут во влажных лесах ближе к вершинам невысоких гор, куда они, вероятно, были вынуждены переселиться с равнин из-за вырубки лесов и изменения климата. Кроме глобального потепления и разрушения их привычной среды обитания сумчатым мышам угрожают хищники и их собственный способ размножения. Сперма у самцов сумчатых мышей вырабатывается только до полового созревания, после их главная задача — стать отцами как можно большего количества мышат. Поэтому самцы сумчатых мышей очень активно ищут партнерш, вступают за них в жестокие схватки, активно (иногда по четырнадцать часов кряду) спариваются, после чего умирают от потери крови и отказа иммунной системы.