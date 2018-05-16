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12:47 (мск), источник: Популярная механика

Два вида сумчатых оказались на грани вымирания из-за «суицидального» спаривания

Два вида сумчатых мышей попали в список угрожаемых видов Австралии из-за «суицидальных сексуальных практик».

Источник: Популярная механика

Чернохвостая и сероголовая сумчатые мыши (Antechinus arktos и Antechinus argentus) в этом году попали в список угрожаемых видов Австралии. Оба вида были открыты в 2013 году в штате Квинсленд, оба живут во влажных лесах ближе к вершинам невысоких гор, куда они, вероятно, были вынуждены переселиться с равнин из-за вырубки лесов и изменения климата. Кроме глобального потепления и разрушения их привычной среды обитания сумчатым мышам угрожают хищники и их собственный способ размножения. Сперма у самцов сумчатых мышей вырабатывается только до полового созревания, после их главная задача — стать отцами как можно большего количества мышат. Поэтому самцы сумчатых мышей очень активно ищут партнерш, вступают за них в жестокие схватки, активно (иногда по четырнадцать часов кряду) спариваются, после чего умирают от потери крови и отказа иммунной системы.

О том, чтобы сумчатых мышей внесли в список угрожаемых видов, хлопотал их первооткрыватель — Эндрю Бейкер (Andrew Baker). Он надеется, что изменение охранного статуса видов привлечет к ним внимание общественности и поможет восстановить популяцию.

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