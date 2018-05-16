Два вида сумчатых оказались на грани вымирания из-за «суицидального» спаривания
Два вида сумчатых мышей попали в список угрожаемых видов Австралии
Два вида сумчатых мышей попали в список угрожаемых видов Австралии
Чернохвостая и сероголовая сумчатые мыши (Antechinus arktos и Antechinus argentus) в этом году попали в список угрожаемых видов Австралии. Оба вида были открыты в 2013 году в штате Квинсленд, оба живут во влажных лесах ближе к вершинам невысоких гор, куда они, вероятно, были вынуждены переселиться с равнин
О том, чтобы сумчатых мышей внесли в список угрожаемых видов, хлопотал их первооткрыватель — Эндрю Бейкер (Andrew Baker). Он надеется, что изменение охранного статуса видов привлечет к ним внимание общественности и поможет восстановить популяцию.