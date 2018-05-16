Строение мозга Homo naledi подтвердило их принадлежность к роду Homo

Останки как минимум 15 особей вымершего вида людей Homo naledi были найдены в 2013—2014 годах в системе пещер Восходящая звезда в ЮАР. Через два года антропологи обнаружили скелеты еще троих представителей вида. По анатомическому строению они были одновременно похожи и на человекообразных обезьян, и на людей. Например, пальцы у них были больше похожи на обезьяньи, а строение стопы больше напоминало стопу сапиенсов. Наледи были невысокого роста, а их объем мозга (460−550 миллилитров) был примерно таким же, как у австралопитеков. В то же время, форма черепа была больше похожа на Homo erectus. Ученым удалось определить возраст части останков: 335−235 тысяч лет; в это время на континенте уже появились ранние Homo sapiens.

В новом исследовании американские и южноафриканские антропологи под руководством Джона Хоукса (John Hawks) из Висконсинского университета в Мэдисоне исследовали морфологию эндокрана (рельефа на внутренней стороне черепа, который позволяет увидеть крупные борозды и извилины мозга) в нескольких крупных фрагментах черепов наледи. Ученые построили 3D модели поверхности эндокранов и сравнили их с рельефом эндокранов австралопитеков двух видов, и мозгами шимпанзе и современного человека.

Оказалось, что форма эндокранов наледи была похожа на эндокраны ранних людей (H. habilis, H. rudolfensis, H.floresiensis, H. erectus) и сапиенсов. В частности, у всех представителей рода гомо была небольшая орбитофронтальная борозда, гораздо короче, чем у шимпанзе и австралопитеков. Также у наледи, как и у сапиенсов наблюдалась ассиметрия затылочной доли, которую связывают с развитием языковых способностей. Исследователи предположили, что эти особенности были у последнего общего предка рода Homo.

На основании данных, которые есть сейчас, ученые не могут сказать, как у наледи получился маленький объем мозга, то ли достался «в наследство» от последнего общего предка, то ли в результате вторичной редукции.

Хотя исследования Homo naledi начались совсем недавно, антропологи успели подробно изучить анатомию маленьких людей, построить трехмерную карту пещер Восходящая звезда, где обнаружили останки наледи, и узнать их рацион (предположительно, клубни и корневища с большим количеством песка).