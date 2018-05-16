В Воронеже пройдет городской конкурс граффити «Эко-арт»
Участники смогут выставить работы в парках и скверах.
Участники смогут выставить работы в парках и скверах.
Городской конкурс граффити «Эко-арт» пройдет в Воронеже весной и летом 2018 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии во вторник, 15 мая. Финалисты «Эко-арта» смогут выставить свои работы в Воронежском Центральном парке, парке «Алые паруса», парке имени Дурова, скверах «Чайка» и «Комсомольский».
Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно создать работу на одну из тем:
«Достопримечательности города Воронежа»; «Воронеж — город-сад»; «Парк прошлого»; «Сказочный лес»; «Столетие комсомола». Желающие должны отправить заявки по адресу parki.vrn@yandex.ru. Заявки на конкурс принимают до 14 июня. Комиссия будет оценивать предоставленные участниками эскизы до 29 июня. Работы финалистов презентуют в скверах и парках до 15 августа. Лучшее граффити выберут путем голосования в группе в соцсети до 24 августа.