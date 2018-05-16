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09:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пройдет городской конкурс граффити «Эко-арт»

Участники смогут выставить работы в парках и скверах.

Городской конкурс граффити «Эко-арт» пройдет в Воронеже весной и летом 2018 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии во вторник, 15 мая. Финалисты «Эко-арта» смогут выставить свои работы в Воронежском Центральном парке, парке «Алые паруса», парке имени Дурова, скверах «Чайка» и «Комсомольский».

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно создать работу на одну из тем:

«Достопримечательности города Воронежа»; «Воронеж — город-сад»; «Парк прошлого»; «Сказочный лес»; «Столетие комсомола». Желающие должны отправить заявки по адресу parki.vrn@yandex.ru. Заявки на конкурс принимают до 14 июня. Комиссия будет оценивать предоставленные участниками эскизы до 29 июня. Работы финалистов презентуют в скверах и парках до 15 августа. Лучшее граффити выберут путем голосования в группе в соцсети до 24 августа.

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