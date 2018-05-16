В Воронеже пройдет городской конкурс граффити «Эко-арт»

Городской конкурс граффити «Эко-арт» пройдет в Воронеже весной и летом 2018 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии во вторник, 15 мая. Финалисты «Эко-арта» смогут выставить свои работы в Воронежском Центральном парке, парке «Алые паруса», парке имени Дурова, скверах «Чайка» и «Комсомольский».

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно создать работу на одну из тем: