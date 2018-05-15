В Гродно состоялся парад детских колясок, посвященный Дню семьи

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Он проходил под девизом «Под парусом любви». Кареты, корабли, ковры-самолеты, скатерти-самобранки, вертолеты, болиды Формулы-1, такси, машины скорой помощи — фантазии участников парада-шествия театрализованных колясок не было границ!

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Ленинского района Гродно Ирина Равлушевич отметила, что традиционное для Гродно мероприятие проводилось уже в четвертый раз, поэтому его ждали и к нему долго готовились:

— Вы же сами видите: каждая коляска —это небольшое произведение искусства! В параде колясок ныне приняли участие 72 семейные пары. Это рекордное количество. Приятно, что горожане проявили такую активность и изобретательность.

Сотни любопытных глаз наблюдали за красочным шествием, а любители селфи попросту отвели душу, делая снимки, как говорится, на любой вкус и цвет. По ходу движения пестрой колонны то и дело слышались подбадривающие возгласы — многочисленные зрители выстроились на всем протяжении пешеходной улицы Советской. А массовый запуск молодыми мамами воздушных шаров в чистое майское небо вызвал шквал аплодисментов.