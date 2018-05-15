Призывников начали отправлять в Вооруженные Силы Беларуси
Уже известна дата принятия присяги новыми
Уже известна дата принятия присяги новыми
МИНСК, 15 мая — Sputnik. Отправка призывников в Вооруженные Силы Беларуси началась в республике во вторник, сообщили Sputnik Министерстве обороны страны.
Проводили молодых людей в армию торжественно — мероприятия прошли в Минске и всех областных центрах.
«В первый день в войска направлено около тысячи призывников», — сказали в Минобороны.
Там также сообщили, что эти граждане отправятся в подразделения сил специальных операций, Минской военной комендатуры, сухопутных войск и внутренних войск МВД.
Всего в мае в Вооруженные Силы Беларуси планируется отправить приблизительно десять тысяч человек, завершатся призывные мероприятия 31 мая.
Уже известна дата принятия присяги новыми