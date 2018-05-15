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20:56 (мск), источник: Sputnik.by

Призывников начали отправлять в Вооруженные Силы Беларуси

Уже известна дата принятия присяги новыми солдатами-срочниками — она состоится 16 июня.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Отправка призывников в Вооруженные Силы Беларуси началась в республике во вторник, сообщили Sputnik Министерстве обороны страны.

Проводили молодых людей в армию торжественно — мероприятия прошли в Минске и всех областных центрах.

«В первый день в войска направлено около тысячи призывников», — сказали в Минобороны.

Там также сообщили, что эти граждане отправятся в подразделения сил специальных операций, Минской военной комендатуры, сухопутных войск и внутренних войск МВД.

Всего в мае в Вооруженные Силы Беларуси планируется отправить приблизительно десять тысяч человек, завершатся призывные мероприятия 31 мая.

Уже известна дата принятия присяги новыми солдатами-срочниками — она состоится 16 июня.

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