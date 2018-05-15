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21:47 (мск), источник: РИА Новости

Университетскую площадь в Москве закроют для проезда с 16 мая по 15 июля

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Университетская площадь в Москве в ночь на 16 мая будет закрыта для проезда, ограничение, связанное с проведением чемпионата мира по футболу, продлится до 15 июля, сообщает ЦОДД.

Источник: РИА Новости

«В ночь с 15 мая на 16 мая закроются для проезда Университетская площадь, а также участок Университетского проспекта от Менделеевской улицы до улицы Лебедева. Перекрытия будет действовать до окончания чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

ЦОДД приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей заранее планировать свои маршруты.

На Воробьевых горах разместится фан-зона ЧМ-2018, рассчитанная на 25 тысяч человек.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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