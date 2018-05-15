Университетскую площадь в Москве закроют для проезда с 16 мая по 15 июля

Источник: РИА Новости

«В ночь с 15 мая на 16 мая закроются для проезда Университетская площадь, а также участок Университетского проспекта от Менделеевской улицы до улицы Лебедева. Перекрытия будет действовать до окончания чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

ЦОДД приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей заранее планировать свои маршруты.

На Воробьевых горах разместится фан-зона ЧМ-2018, рассчитанная на 25 тысяч человек.