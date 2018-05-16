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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре отремонтировали собаку бравого солдата Швейка

Продолжается ремонт скульптурной композиции.

В Самаре ремонтируют скульптуру «Бравый солдат Швейк». Точнее, крепление одного из элементов — собачки. Собака, как уверяют в ведомстве, не пострадала.

— Информируем о проведении ремонтных работ крепления элемента скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк» — собачки, — рассказали в департаменте культуры и молодежной политики Самары. — Элемент «Собака» в полной сохранности!

Напомним, скульптурную композицию установили в 2013 году. Йозеф Швейк — литературный герой чешского писателя Ярослава Гашека — впервые появился в газетных фельетонах в 1911 году. А в начале 20-х годов Гашек начал собирать отдельные рассказы о нём в одно целое — роман «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны».

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