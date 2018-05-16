Официально анонсирован S.T.A.L.K.E.R. 2

Вместе с этим он оставил ссылку на сайт проекта на котором указывается, что игра выйдет в 2021 году. Аналогичное сообщение появилось в официальной группе игры «Казаки 3», которую также разрабатывала студия GSC Game World.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, основанная на повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких, а также снятого по ее мотивам фильма режиссера Андрея Тарковского «Сталкер» и реальной Чернобыльской зоны. Последняя часть серии — «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» — вышла в октябре 2009 года, после чего в 2010 году была анонсирована вторая основная игра серии. Предполагалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2012 году, однако в декабре 2011 года было объявлено, что разработка остановлена.