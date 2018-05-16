Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Ученые обнаружили связь между леворукостью и весом новорожденных
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Путин проехал по Крымскому мосту за рулем КамАза — видео
В США разрешили расторгнуть 30-летний договор с РФ
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
Гуф признался в любви Кети Топурия
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Москве предрекли большую распродажу квартир
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
15Замуж за принца
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
01:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Официально анонсирован S.T.A.L.K.E.R. 2

Генеральный директор студии GSC_Game World официально анонсировал игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Источник: S.T.A.L.K.E.R. 2

«Я официально заявляю: “GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2”», — написал он в соцсети.

Вместе с этим он оставил ссылку на сайт проекта на котором указывается, что игра выйдет в 2021 году. Аналогичное сообщение появилось в официальной группе игры «Казаки 3», которую также разрабатывала студия GSC Game World.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, основанная на повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких, а также снятого по ее мотивам фильма режиссера Андрея Тарковского «Сталкер» и реальной Чернобыльской зоны. Последняя часть серии — «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» — вышла в октябре 2009 года, после чего в 2010 году была анонсирована вторая основная игра серии. Предполагалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2012 году, однако в декабре 2011 года было объявлено, что разработка остановлена.

Команду разработчиков игры уволили, и бывшие сотрудники GSC Game World основали студию Vostok и занялись созданием постапокалиптического онлайн-шутера Survarium.

 Россиянам подготовили новый налог
В Кремле объяснили инцидент с ветераном и охраной Путина
Россия потерпела поражение в последнем матче группового этапа ЧМ
В Китае лобовое стекло самолета вылетело на высоте 10 км
Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста
СМИ: европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Алексей Мордашов попросил у правительства 7,5 млрд рублей
КНДР оскорбилась «военной возней» США и Южной Кореи
Эрдоган: история не простит США и Израиль
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
А теперь — Канада! Россия уступила Швеции и теперь сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с Канадой. Матч состоится в четверг
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь