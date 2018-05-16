ГИБДД просит приморцев не ездить на авто в этот день
Ежегодная акция «На работу на велосипеде» пройдет на территории Приморского края 18 мая, сообщает DEITA. RU.
Ежегодная акция «На работу на велосипеде» пройдет на территории Приморского края 18 мая, сообщает DEITA. RU.
Ее цель — продемонстрировать доступность данного вида транспорта, а также популяризировать здоровый образ жизни. В связи с этим приморских водителей ГИБДД призывает оставить свои авто и в этот день, по возможности, добираться на работу на велосипедах.
При этом, как отметили представители Госавтоинспекции, не стоит забывать о мерах личной безопасности: оборудовать велосипед катафотами и световыми приборами, надеть на себя защитную экипировку.
Приводит ведомство и не очень радостную статистику — с начала велосезона в Приморском крае зарегистрировано 9
Таисия Масина.