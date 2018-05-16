ГИБДД просит приморцев не ездить на авто в этот день

Источник: ДЕЙТА

Ее цель — продемонстрировать доступность данного вида транспорта, а также популяризировать здоровый образ жизни. В связи с этим приморских водителей ГИБДД призывает оставить свои авто и в этот день, по возможности, добираться на работу на велосипедах.

При этом, как отметили представители Госавтоинспекции, не стоит забывать о мерах личной безопасности: оборудовать велосипед катафотами и световыми приборами, надеть на себя защитную экипировку.

Приводит ведомство и не очень радостную статистику — с начала велосезона в Приморском крае зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в результате которых получили травмы 6 человек. В 56% случаев аварии произошли в темное время суток, при этом велосипеды не были оборудованы катафотами и световыми приборами.